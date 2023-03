Argentina XV derrotó por 45-33 a Hawks en un amistoso

Con un equipo en desarrollo y jugadores jóvenes, Argentina XV tuvo un arranque complicado en el encuentro, ya que su rival logró anotar tres conquistas en tan solo 21 minutos y mostró su superioridad en el comienzo.

Pero a medida que transcurrieron los minutos, el conjunto albiceleste logró reponerse en el marcador, con un buen juego colectivo, y gracias a los tries de Boris Cec, en dos oportunidades, Felipe Mallía y una conquista a través de un try penal, dieron vuelta el resultado para irse arriba al entretiempo por 28-21.

En el complemento, Argentina XV continuó con su buen nivel y amplió la diferencia, a través de los tries de Lautaro Cipriani, Nicanor Acosta y Juan Lovell, para quedarse con el triunfo por 45 a 33.

Embed ️ La palabra del capitán Tomás Di Biase, tras la victoria de Argentina XV ante Hawks por 45-33.#RugbyArgentino #Rugby pic.twitter.com/tEHdvumO2z — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) March 14, 2023

Síntesis:

Argentina XV (45): Genaro Merola, Boris Cec y Lautaro Fanlo; Federico Rolotti y Luciano Acevedo; Benjamín Rocca Rivarola, Felipe Bares y Santiago Acuña; Tomás Di Biase (capitán) y Tomás Bunge; Franco Rossetto, Nicolás López González, Felipe Mallía, Gerónimo Vittar y Simón Walker. Luego ingresaron Juan Manuel Vivas, Benjamín Garrido, Esteban Acosta, Lautaro Peralta, Elías Banach Simic, Felipe Julián Rodríguez, Juan Pedro Bernasconi, Juan Lovell, Santino Di Lucca, Nicanor Acosta, Lautaro Cipriani y Federico Zarza. Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Hawks (33): Hunter Blanchard, Manu Faogali y Trenton Rogers; William Whiteside y Lucas Gramlick; Marnus Spangenburg (capitán), Ethan Fryer y Aidan Christians; Kekoa Kauwe y Coleson Warner; D´Montae Noble, Chase Suznevich, Trace Bolstad, Jason Tidwell y Christian Olney. Luego ingresaron Doyle Hedgepath, Oliver Kane, Ivan Pula, Matthew Gelhaus, Aminae Amitau-Tanoi, Evan Conlon, Kyle Fulton, Isaiah Caver, Maxime Wilson y Elijah Hayes. Entrenador: Brendan Keane.

Primer tiempo: 4’ Try de Manu Faogali convertido por Coleson Warner (H); 12’ Try de Ethan Fryer convertido por Coleson Warner (H); 16’ Try de Kekoa Kauwe convertido por Coleson Warner (H); 25’ Try de Boris Cec convertido por Tomás Bunge (A); 29’ Try de Boris Cec convertido por Tomas Bunge (A); 35’ Try Penal (A); 40’ Try de Felipe Mallía convertido por Tomas Bunge (A).

Incidencias: 35´ Amarilla Hunter Blanchard (H).

Resultado parcial: 28-21

Segundo tiempo: 11’ Try de D’ Montae Noble (H); 17´ Try de Lautaro Cipriani (A); 21´ Try de Nicanor Acosta (A); 30’ Try de Juan Lovell convertido por Santino Di Lucca (A); 40´ Try de Evan Conlon convertido por él mismo (H).

Resultado final: 45-33

Árbitro: Pablo Deluca

Cancha: Deportiva Francesa