Argentina vestirá la camiseta suplente ante Inglaterra: el recuerdo de México 1986 y Francia 1998.

La Albiceleste enfrentará al conjunto británico por las semifinales del Mundial este miércoles a las 16 y usará la indumentaria alternativa.

La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial frente a Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra. De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni repetirá una indumentaria que ya estuvo presente en dos de las victorias más recordadas ante el conjunto británico. Además, es la primera vez que usará la indumentaria suplente en esta instancia.

El caso más emblemático ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de México. Aquella tarde, el equipo de Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de la célebre “Mano de Dios” y del denominado “Gol del Siglo” , luego de una extraordinaria corrida en la que dejó atrás a cinco rivales antes de definir ante Peter Shilton.

El emocionante mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

Ese encuentro quedó marcado también por la particular historia de la casaca azul. Fue adquirida y adaptada pocas horas antes del partido, con escudos y números bordados especialmente para la ocasión, y se completó con pantalones negros, una combinación que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

El otro antecedente se dio en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. En aquella oportunidad, la Albiceleste también utilizó su camiseta suplente y, tras igualar 2-2 en los 120 minutos, eliminó a Inglaterra en la definición por penales. El conjunto dirigido por Daniel Passarella se impuso desde los doce pasos después de un partido que tuvo como uno de sus momentos más recordados el gol de Javier Zanetti, convertido tras una jugada preparada de tiro libre.

La Selección dejará de lado su uniforme habitual para un encuentro histórico, luego de que la FIFA rechazara el pedido presentado por la AFA para utilizar la tradicional celeste y blanca. Ya lo había hecho en la victoria ante Jordania por 3-1. Según las reglas, el Team A, en este caso los Tres Leones, debe jugar con la camiseta local, salvo que pida cambiar.

Además, este partido marcará el primer enfrentamiento entre ambos países en una semifinal mundialista. Sin embargo, el antecedente de jugar con la camiseta suplente trae consigo recuerdos favorables para el conjunto nacional.

El cruce se llevará a cabo el miércoles 15 desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

Argentina saldrá a la cancha con la camiseta alternativa