La prensa inglesa disparó contra Argentina: "Jugó con doce jugadores".

La prensa británica encendió la previa de la semifinal con duras críticas a Argentina, cuestionamientos al arbitraje y un marcado favoritismo por Inglaterra.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo desató la euforia en el país, sino que también reavivó la histórica rivalidad con Inglaterra . Tras eliminar a Suiza, el equipo de Lionel Scaloni volverá a cruzarse con los Tres Leones en una Copa del Mundo después de 24 años, en un duelo que ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.

Mientras en Argentina crece la expectativa por la semifinal del miércoles en Atlanta, la prensa británica empezó a calentar el ambiente con fuertes cuestionamientos hacia la Albiceleste, críticas al rendimiento del equipo y un marcado favoritismo hacia Inglaterra.

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Uno de los medios más duros fue The Sun, que aseguró que Argentina "jugó con doce jugadores", al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro favoreció al conjunto campeón del mundo durante el partido frente a Suiza.

El tabloide también hizo referencia a la polémica por la expulsión de Breel Embolo, que fue corregida por el VAR mediante el protocolo de mistaken identity tras una confusión arbitral. "El partido será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes", publicó.

Además, el medio lanzó una crítica al presente del equipo de Lionel Scaloni: "Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores", afirmó.

En la misma línea se expresó la BBC, que relativizó el nivel mostrado por la Selección pese a su clasificación a las semifinales.

"Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados de enfrentarse a esta Argentina en su estado actual, porque no es una gran Selección, aunque tiene la costumbre de encontrar la manera de ganar", señaló el medio británico.

La cadena también sostuvo que Inglaterra llega como "la clara favorita" para avanzar a la final, al considerar que transitó un camino más exigente en el torneo. Según su análisis, "Noruega es mucho mejor que Suiza" y Argentina se benefició de "un cuadro más accesible".

Por su parte, Sky Sports evitó entrar en la polémica arbitral y puso el foco en el desgaste físico del conjunto argentino. El portal destacó que la Albiceleste disputó dos prórrogas en sus últimos tres partidos y consideró que ese aspecto podría jugar a favor del seleccionado inglés.

"Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que Argentina se ve obligada a jugar una prórroga", concluyó el medio.

Con el choque del miércoles cada vez más cerca, la prensa inglesa ya comenzó a jugar su propio partido, alimentando una rivalidad histórica que promete sumar un nuevo capítulo dentro y fuera del campo de juego.