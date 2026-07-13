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Se oficializó la cúpula de la nueva Agencia de Bienes Inmuebles

Designan a Eduardo Asueta como presidente de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (Aabiper) a Lucía Varisco como vicepresidenta

13 de julio 2026 · 14:14hs
El gobernador designó al abogado peronista Eduardo Asueta como presidente ad honorem y a la referente radical Lucía Varisco como vicepresidenta de la flamante entidad.

El gobernador designó al abogado peronista Eduardo Asueta como presidente ad honorem y a la referente radical Lucía Varisco como vicepresidenta de la flamante entidad.

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos oficializó la designación de las autoridades que encabezarán la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (Aabiper), un organismo creado por la Ley Nº 11.210 para centralizar y regular las actividades vinculadas a los inmuebles del dominio estatal, tanto de la administración centralizada como descentralizada.

A través del Decreto N° 1733, firmado el pasado 12 de junio y publicado este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.372, se nombró como presidente de la entidad al Dr. Eduardo Agustín Asueta. El profesional, de trayectoria en el peronismo entrerriano, compitió en 2023 en la elección interna por la intendencia de Concordia. Al inicio de la actual gestión provincial, fue convocado para incorporarse a las filas de la empresa Enersa. El texto oficial aclara que Asueta desempeñará sus funciones en la agencia en forma ad honorem.

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En tanto, el Decreto N° 1732 ratificó el nombramiento de la Dra. Lucía Friné Varisco en el cargo de vicepresidenta. Varisco, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), disputó en las últimas elecciones locales la candidatura a la intendencia de Paraná dentro de la interna de su espacio frente a Emanuel Gainza.

Ambas designaciones se encuadran en el Artículo 6º de la ley de creación de la Aabiper, la cual establece que la conducción debe ser designada por el gobernador y cuyo funcionamiento operativo ya había sido reglamentado mediante el Decreto N° 1315. Los documentos publicados cuentan con la firma del mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, y el refrendo del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

bienes Eduardo Asueta Lucía Varisco
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