A 21 años del último choque: así fue el partidazo entre Argentina e Inglaterra.

Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse tras más de 20 años. El recuerdo del último duelo, con figuras, goles, polémicas y un final agónico.

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un clásico histórico del fútbol mundial . El último duelo fue el 12 de noviembre de 2005, cuando se enfrentaron en un amistoso en Ginebra, Suiza, como preparación para el Mundial de Alemania 2006.

Aquel encuentro reunió a dos equipos repletos de figuras y terminó con una victoria agónica de Inglaterra por 3-2, en un partido que tuvo emoción, polémicas y un nivel futbolístico acorde a la jerarquía de ambos planteles.

El emocionante mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

Argentina e Inglaterra, una rivalidad eterna: el último enfrentamiento antes de volver a cruzarse

La Selección Argentina era dirigida por José Pekerman y contaba con nombres como Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Maxi Rodríguez y Carlos Tevez. En la defensa aparecían dos jugadores que años más tarde formarían parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni: Roberto Ayala y Walter Samuel, quienes fueron titulares como dupla central. Scaloni, por su parte, no había sido convocado para aquel encuentro.

Del otro lado, Inglaterra presentaba una generación dorada con Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Michael Owen y Wayne Rooney, bajo la conducción del entrenador Sven-Göran Eriksson.

El partido comenzó favorable para Argentina, que logró controlar gran parte del desarrollo gracias al manejo de Riquelme en el mediocampo y a la dinámica de Maxi Rodríguez por la banda derecha. Crespo abrió el marcador para la Albiceleste y Samuel amplió la ventaja en una jugada discutida por una posible posición adelantada.

Inglaterra reaccionó y encontró el descuento a través de Rooney. Cuando parecía que Argentina tenía el partido bajo control, apareció Michael Owen como protagonista inesperado: el delantero marcó dos goles en los minutos finales, a los 87 y 91, para darle una vuelta dramática al resultado y sellar el triunfo inglés por 3-2.

El encuentro también dejó varias polémicas. La primera estuvo relacionada con el segundo gol argentino, ya que Samuel habría estado en fuera de juego en la acción previa al tanto. La segunda ocurrió en el cierre del partido, cuando los jugadores argentinos reclamaron una falta sobre Julio Cruz en el inicio de la contra que terminó con el gol decisivo de Owen. El árbitro suizo Philippe Leuba desestimó las protestas y la victoria quedó en manos de Inglaterra.

Además del resultado, aquel partido dejó imágenes recordadas. Lionel Messi estuvo presente en el banco de suplentes junto a Pekerman, aunque no pudo jugar debido a la suspensión que arrastraba por su expulsión en su debut con la Selección ante Hungría. Javier Mascherano tampoco pudo participar por una lesión.

Meses después, Argentina e Inglaterra compartirían destino en el Mundial de Alemania 2006: ambas selecciones quedaron eliminadas en los cuartos de final. Ahora, un nuevo enfrentamiento promete escribir otro capítulo en una rivalidad histórica del fútbol mundial.