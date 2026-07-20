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El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

El CGE informó que el 75% de los docentes asistió a clases en el regreso tras el receso invernal y aseguró que las escuelas funcionaron con normalidad.

20 de julio 2026 · 13:17hs
El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

El Consejo General de Educación (CGE) informó que el presentismo docente sostuvo la misma línea de asistencia registrada durante la última medida de fuerza sectorial, coincidiendo este lunes con la vuelta a las aulas en toda la provincia tras el receso invernal.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el organismo educativo, esta amplia concurrencia (75%) del personal en los 17 departamentos entrerrianos consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos, permitiendo que la gran mayoría de la matrícula escolar retome sus actividades pedagógicas habituales sin interrupciones.

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Los informes reflejan que las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas y sostuvieron el dictado de clases planificado para la jornada, resguardando de este modo la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de las y los estudiantes.

Desde el gobierno provincial se remarcó la continuidad del esquema de negociaciones vigentes, con el objetivo de seguir evaluando las variables laborales y salariales del sector junto a las y los representantes gremiales.

CGE Aulas Docentes
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