Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina, con varios representantes paranaenses, perdió 7-5 ante Japón y se despidió del torneo con una victoria y dos derrotas en la fase de grupos.

8 de agosto 2025 · 14:52hs
Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón.

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón.

La Selección Argentina, que cuenta con una importante cantidad de jugadores paranaenses, sufrió una dura derrota este viernes ante Japón y quedó eliminada de la competencia en los World Games 2025, que se están disputando en Chengdu, China. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, terminó con un ajustado marcador de 7-5 a favor del conjunto nipón.

Argentina había tenido un comienzo irregular: debutó con una derrota ante Venezuela, pero luego logró recuperarse con una victoria frente a República Checa. Sin embargo, el equipo estaba obligado a ganar en este último partido para asegurar su clasificación como primero o segundo del Grupo A. La derrota ante Japón frustró esas expectativas y dejó a la selección sin posibilidades de avanzar a las semifinales.

Por el cambio climático, el mundo ya perdió 31 años de agua potable, advirtió una experta argentina

Por el cambio climático, el mundo ya perdió 31 años de agua potable, advirtió una experta argentina

Pedro Capó tocará en Santa Fe

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

LEER MÁS: El sóftbol vuelve a los Juegos Mundiales con sello entrerriano

Argentina se despidió de los Juegos Mundiales con una derrota

Embed

Al finalizar la fase clasificatoria, Japón lideró el Grupo A con un récord perfecto de tres victorias en igual cantidad de partidos (3-0), seguido por Venezuela, que logró dos triunfos y una derrota (2-1). Argentina terminó en la tercera posición con un balance de una victoria y dos derrotas (1-2), mientras que República Checa quedó en el último lugar sin haber ganado ningún partido (0-3).

Por su parte, en el Grupo B, Estados Unidos se impuso como líder invicto con tres triunfos en tres partidos (3-0), mientras que Canadá se aseguró el segundo puesto con dos victorias y una derrota (2-1). Singapur y Australia, con récords de 1-2 y 0-3 respectivamente, quedaron fuera de la lucha por las semifinales y disputarán el quinto puesto del torneo.

La ronda de apertura dejó además momentos destacados, como la contundente victoria de Venezuela sobre República Checa por 11-1, y la remontada de Canadá para vencer a Singapur 9-8, resultado que le permitió clasificarse para las semifinales. Estados Unidos cerró su grupo con una victoria contundente sobre Australia, ganando 14-3 en apenas cuatro entradas. Por último, Japón aseguró su pase a semifinales al vencer a Argentina en un partido muy disputado por 7-5.

De esta manera, las semifinales del torneo enfrentarán a Japón ante Canadá, y a Estados Unidos frente a Venezuela, en duelos que prometen ser apasionantes y de alto nivel competitivo. Ambos encuentros definirán quiénes avanzarán a la final, donde se disputará no solo el título, sino también el prestigio y la gloria en estos World Games 2025, un escenario donde las mejores selecciones buscan consolidar su lugar en la élite mundial.

Argentina Japón Juegos Mundiales
Noticias relacionadas
Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

Días pasados se concretó el Pre Evento Bio Argentina para una nueva edición de BioArgentina 2025 que se realizará en Paraná

Paraná será sede de BioArgentina 2025

Especialistas del Conicet desarrollaron un método rápido y de bajo costo para el diagnóstico de la tuberculosis.

Conicet desarrolla un método rápido y económico para diagnosticar tuberculosis sin cultivo

Argentina perdió contra Colombia y le dijo adiós a la final de la Copa América.

Argentina perdió contra Colombia y se quedó sin final de la Copa América

Ver comentarios

Lo último

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Ultimo Momento
Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

Policiales
Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Ovación
Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

La provincia
Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Dejanos tu comentario