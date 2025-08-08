Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón.

Argentina, con varios representantes paranaenses, perdió 7-5 ante Japón y se despidió del torneo con una victoria y dos derrotas en la fase de grupos.

La Selección Argentina , que cuenta con una importante cantidad de jugadores paranaenses, sufrió una dura derrota este viernes ante Japón y quedó eliminada de la competencia en los World Games 2025, que se están disputando en Chengdu, China. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, terminó con un ajustado marcador de 7-5 a favor del conjunto nipón.

Argentina había tenido un comienzo irregular: debutó con una derrota ante Venezuela, pero luego logró recuperarse con una victoria frente a República Checa. Sin embargo, el equipo estaba obligado a ganar en este último partido para asegurar su clasificación como primero o segundo del Grupo A. La derrota ante Japón frustró esas expectativas y dejó a la selección sin posibilidades de avanzar a las semifinales.

Argentina se despidió de los Juegos Mundiales con una derrota

Al finalizar la fase clasificatoria, Japón lideró el Grupo A con un récord perfecto de tres victorias en igual cantidad de partidos (3-0), seguido por Venezuela, que logró dos triunfos y una derrota (2-1). Argentina terminó en la tercera posición con un balance de una victoria y dos derrotas (1-2), mientras que República Checa quedó en el último lugar sin haber ganado ningún partido (0-3).

Por su parte, en el Grupo B, Estados Unidos se impuso como líder invicto con tres triunfos en tres partidos (3-0), mientras que Canadá se aseguró el segundo puesto con dos victorias y una derrota (2-1). Singapur y Australia, con récords de 1-2 y 0-3 respectivamente, quedaron fuera de la lucha por las semifinales y disputarán el quinto puesto del torneo.

La ronda de apertura dejó además momentos destacados, como la contundente victoria de Venezuela sobre República Checa por 11-1, y la remontada de Canadá para vencer a Singapur 9-8, resultado que le permitió clasificarse para las semifinales. Estados Unidos cerró su grupo con una victoria contundente sobre Australia, ganando 14-3 en apenas cuatro entradas. Por último, Japón aseguró su pase a semifinales al vencer a Argentina en un partido muy disputado por 7-5.

De esta manera, las semifinales del torneo enfrentarán a Japón ante Canadá, y a Estados Unidos frente a Venezuela, en duelos que prometen ser apasionantes y de alto nivel competitivo. Ambos encuentros definirán quiénes avanzarán a la final, donde se disputará no solo el título, sino también el prestigio y la gloria en estos World Games 2025, un escenario donde las mejores selecciones buscan consolidar su lugar en la élite mundial.