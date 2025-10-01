Argentina goleó a Australia y se clasificó a los octavos de final

La selección argentina se llevó una valiosa victoria 4-1 contra Australia para asegurar su boleto a los octavos de final con una jornada de antelación en el Grupo D del Mundial Sub 20. Alejo Sarco y Tomás Pérez adelantaron al ganador y el descuento de Daniel Bennie instaló un manto de incertidumbre, pero la Celeste y Blanca liquidó el trámite a través de Ian Subiabre y Santino Andino.