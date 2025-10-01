Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina goleó a Australia y se clasificó a los octavos de final

Argentina llevó el triunfo por 4 a 1 con los goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino.

1 de octubre 2025 · 22:04hs
La selección argentina se llevó una valiosa victoria 4-1 contra Australia para asegurar su boleto a los octavos de final con una jornada de antelación en el Grupo D del Mundial Sub 20. Alejo Sarco y Tomás Pérez adelantaron al ganador y el descuento de Daniel Bennie instaló un manto de incertidumbre, pero la Celeste y Blanca liquidó el trámite a través de Ian Subiabre y Santino Andino.

El equipo de Diego Placente es el líder de la zona con puntaje ideal en dos presentaciones después del triunfo inicial frente a Cuba. Italia quedó segunda con cuatro puntos y lo siguen los cubanos (1) y Australia (0).

El próximo partido de Argentina

La Albiceleste volverá a jugar este sábado desde las 20 (hora argentina) contra Italia en Valparaíso, mientras que los oceánicos cerrarán la primera fase ante los del Caribe en idéntico horario.

