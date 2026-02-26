Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión se impuso 3-1 ante Sarmiento por la fecha 7 del Torneo Apertura. Palacios y Cuello marcaron en el inicio y Tarragona amplió en el complemento.

En el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín cayó 3-1 frente a Unión de Santa Fe por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que tuvo intensidad, goles tempraneros y un complemento cargado de fricción.

El inicio fue cuesta arriba para el equipo de Facundo Sava. Apenas a los 9 minutos, Unión abrió el marcador con una buena acción colectiva que culminó Julián Palacios para el 1-0. Sarmiento sintió el golpe y, antes de acomodarse, volvió a recibir otro impacto: a los 12, Brahian Cuello aprovechó un avance por el sector izquierdo y amplió la diferencia.

Con el 2-0, el Tatengue manejó los tiempos y apostó a la solidez defensiva. El Verde intentó reaccionar a partir de la pelota parada y algunos avances por las bandas, pero se topó con una defensa firme y con la seguridad de Matías Mansilla. El desarrollo se tornó trabado, con reiteradas infracciones y varias amonestaciones. Cristian Zabala y Yair Arismendi vieron la amarilla en el local, mientras que Alex Maizon Rodríguez y Marcelo Estigarribia fueron amonestados en la visita.

union Unión ganó de visitante.

Sarmiento buscó descontar antes del descanso, pero le faltó claridad en los metros finales. Unión, en cambio, se mostró ordenado, cerró los espacios y se fue al entretiempo con una ventaja cómoda.

Segundo tiempo

Para el complemento, Sava movió el banco desde el inicio con los ingresos de Jhon Rentería, Gabriel Díaz y Mauricio Martínez, intentando cambiar la dinámica del partido. Sin embargo, fue Unión el que volvió a golpear primero: a los 3 minutos, Cristian Tarragona definió con precisión y puso el 3-0.

El Verde no bajó los brazos y encontró premio a los 10 minutos. Tras una buena asistencia de Julián Contrera, Junior Marabel descontó y encendió la ilusión local. El gol revitalizó a Sarmiento, que adelantó líneas y comenzó a empujar a su rival contra su arco.

El tramo medio del complemento estuvo marcado por cambios e interrupciones. Leonardo Madelón respondió con variantes para sostener la ventaja, mientras el local insistía, sobre todo por las bandas. Jonatan Gómez ingresó para aportar juego y generó infracciones que le permitieron a su equipo arrimar peligro.

En el último cuarto de hora, Sarmiento arrinconó a Unión a fuerza de centros y pelotas detenidas. Cristian Zabala y Rentería dispusieron de córners consecutivos, pero la defensa santafesina respondió con despejes oportunos. Incluso hubo una chance clara con un cabezazo que no encontró destino y un remate que exigió a Mansilla.

El equipo juninense fue con más voluntad que claridad en el cierre, pero Unión resistió con orden y oficio. Así, el Tatengue se llevó tres puntos importantes como visitante, apoyado en su contundencia inicial y en la capacidad para sostener la diferencia ante la reacción del local.