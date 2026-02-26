Uno Entre Rios | Ovación | Unión

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión se impuso 3-1 ante Sarmiento por la fecha 7 del Torneo Apertura. Palacios y Cuello marcaron en el inicio y Tarragona amplió en el complemento.

26 de febrero 2026 · 19:13hs
Unión ganó de visitante.

Unión ganó de visitante.

En el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín cayó 3-1 frente a Unión de Santa Fe por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que tuvo intensidad, goles tempraneros y un complemento cargado de fricción.

Primer tiempo

El inicio fue cuesta arriba para el equipo de Facundo Sava. Apenas a los 9 minutos, Unión abrió el marcador con una buena acción colectiva que culminó Julián Palacios para el 1-0. Sarmiento sintió el golpe y, antes de acomodarse, volvió a recibir otro impacto: a los 12, Brahian Cuello aprovechó un avance por el sector izquierdo y amplió la diferencia.

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

River juega de local.

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Con el 2-0, el Tatengue manejó los tiempos y apostó a la solidez defensiva. El Verde intentó reaccionar a partir de la pelota parada y algunos avances por las bandas, pero se topó con una defensa firme y con la seguridad de Matías Mansilla. El desarrollo se tornó trabado, con reiteradas infracciones y varias amonestaciones. Cristian Zabala y Yair Arismendi vieron la amarilla en el local, mientras que Alex Maizon Rodríguez y Marcelo Estigarribia fueron amonestados en la visita.

union
Unión ganó de visitante.

Unión ganó de visitante.

Sarmiento buscó descontar antes del descanso, pero le faltó claridad en los metros finales. Unión, en cambio, se mostró ordenado, cerró los espacios y se fue al entretiempo con una ventaja cómoda.

Segundo tiempo

Para el complemento, Sava movió el banco desde el inicio con los ingresos de Jhon Rentería, Gabriel Díaz y Mauricio Martínez, intentando cambiar la dinámica del partido. Sin embargo, fue Unión el que volvió a golpear primero: a los 3 minutos, Cristian Tarragona definió con precisión y puso el 3-0.

El Verde no bajó los brazos y encontró premio a los 10 minutos. Tras una buena asistencia de Julián Contrera, Junior Marabel descontó y encendió la ilusión local. El gol revitalizó a Sarmiento, que adelantó líneas y comenzó a empujar a su rival contra su arco.

El tramo medio del complemento estuvo marcado por cambios e interrupciones. Leonardo Madelón respondió con variantes para sostener la ventaja, mientras el local insistía, sobre todo por las bandas. Jonatan Gómez ingresó para aportar juego y generó infracciones que le permitieron a su equipo arrimar peligro.

En el último cuarto de hora, Sarmiento arrinconó a Unión a fuerza de centros y pelotas detenidas. Cristian Zabala y Rentería dispusieron de córners consecutivos, pero la defensa santafesina respondió con despejes oportunos. Incluso hubo una chance clara con un cabezazo que no encontró destino y un remate que exigió a Mansilla.

El equipo juninense fue con más voluntad que claridad en el cierre, pero Unión resistió con orden y oficio. Así, el Tatengue se llevó tres puntos importantes como visitante, apoyado en su contundencia inicial y en la capacidad para sostener la diferencia ante la reacción del local.

Unión Sarmiento Santa Fe Junín
Noticias relacionadas
Argentina y dos triunfos.

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Atlético Neuquén Amarillo conquistó el Torneo Clausura 2025.

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

coudet nego haber recibido ofertas de river plate

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Ver comentarios

Lo último

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Ultimo Momento
Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

La provincia
La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

Dejanos tu comentario