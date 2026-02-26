En el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín cayó 3-1 frente a Unión de Santa Fe por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que tuvo intensidad, goles tempraneros y un complemento cargado de fricción.
Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín
Unión se impuso 3-1 ante Sarmiento por la fecha 7 del Torneo Apertura. Palacios y Cuello marcaron en el inicio y Tarragona amplió en el complemento.
Primer tiempo
El inicio fue cuesta arriba para el equipo de Facundo Sava. Apenas a los 9 minutos, Unión abrió el marcador con una buena acción colectiva que culminó Julián Palacios para el 1-0. Sarmiento sintió el golpe y, antes de acomodarse, volvió a recibir otro impacto: a los 12, Brahian Cuello aprovechó un avance por el sector izquierdo y amplió la diferencia.
Con el 2-0, el Tatengue manejó los tiempos y apostó a la solidez defensiva. El Verde intentó reaccionar a partir de la pelota parada y algunos avances por las bandas, pero se topó con una defensa firme y con la seguridad de Matías Mansilla. El desarrollo se tornó trabado, con reiteradas infracciones y varias amonestaciones. Cristian Zabala y Yair Arismendi vieron la amarilla en el local, mientras que Alex Maizon Rodríguez y Marcelo Estigarribia fueron amonestados en la visita.
Sarmiento buscó descontar antes del descanso, pero le faltó claridad en los metros finales. Unión, en cambio, se mostró ordenado, cerró los espacios y se fue al entretiempo con una ventaja cómoda.
Segundo tiempo
Para el complemento, Sava movió el banco desde el inicio con los ingresos de Jhon Rentería, Gabriel Díaz y Mauricio Martínez, intentando cambiar la dinámica del partido. Sin embargo, fue Unión el que volvió a golpear primero: a los 3 minutos, Cristian Tarragona definió con precisión y puso el 3-0.
El Verde no bajó los brazos y encontró premio a los 10 minutos. Tras una buena asistencia de Julián Contrera, Junior Marabel descontó y encendió la ilusión local. El gol revitalizó a Sarmiento, que adelantó líneas y comenzó a empujar a su rival contra su arco.
El tramo medio del complemento estuvo marcado por cambios e interrupciones. Leonardo Madelón respondió con variantes para sostener la ventaja, mientras el local insistía, sobre todo por las bandas. Jonatan Gómez ingresó para aportar juego y generó infracciones que le permitieron a su equipo arrimar peligro.
En el último cuarto de hora, Sarmiento arrinconó a Unión a fuerza de centros y pelotas detenidas. Cristian Zabala y Rentería dispusieron de córners consecutivos, pero la defensa santafesina respondió con despejes oportunos. Incluso hubo una chance clara con un cabezazo que no encontró destino y un remate que exigió a Mansilla.
El equipo juninense fue con más voluntad que claridad en el cierre, pero Unión resistió con orden y oficio. Así, el Tatengue se llevó tres puntos importantes como visitante, apoyado en su contundencia inicial y en la capacidad para sostener la diferencia ante la reacción del local.