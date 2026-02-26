Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

River juega con el Taladro en lo que es el Muñeco termina su segundo ciclo en el Millonario y se espera una emotiva noche en el Monumental.

26 de febrero 2026 · 19:26hs
River juega de local.

River recibe a Banfield en el último partido de la segunda etapa de Marcelo Gallardo como entrenador millonario, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental. Se enfrentan con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y con Ariel Penel a cargo del VAR. Transmite TNT Sports Premium.

El aplausómetro del Monumental

La lectura de la formación titular y el banco de suplentes por los altavoces del estadio concluyó con un mensaje claro de los hinchas a los jugadores: respaldo a los juveniles y reprobación a casi todo el resto. Se escucharon silbidos para Facundo Colidio, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Marcos Acuña, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos y Lucas Martínez Quarta.

El público apoyó a varios jóvenes, como Lautaro Rivero, Facundo González, Ian Subiabre y Joaquín Freitas. Además, respondió a la mención de Marcelo Gallardo con un aplauso unánime y el canto “muñeco, muñeco...”.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE BANFIELD!

Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

River Plate Banfield Marcelo Gallardo Estadio Monumental
