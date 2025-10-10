Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

Argentina enfrentará este viernes, desde las 21, a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre.

10 de octubre 2025 · 11:19hs
La Selección Argentina se enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami por un encuentro amistoso. La Albiceleste viene de quedar primera en las Eliminatorias Sudamericanas, y se medirá con la Vinotinto pensando en el próximo Mundial.

La Albiceleste cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con goleada 3-0 a Venezuela en el Monumental y derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, y con estos resultados se quedó con el primer puesto de la tabla con 38 unidades.

De todos modos, la clasificación a la Copa del Mundo con varias fechas de antelación cuando le ganó 4-1 a Brasil como local. Ahora, a diez meses para el Mundial, Lionel Scaloni empieza a planificar la lista de 26 que viajará a Norteamérica en junio del año que viene pero también la Finalissima contra España, que se jugará en marzo. Por este motivo, en el amistoso de este viernes los futbolistas que no suelen tener minutos cuentan con más chances de entrar, o en algunos casos de hacer su debut absoluto.

Además, existe la posibilidad de que Lionel Messi no sea de la partida ante los venezolanos porque el cuerpo técnico lo notó cansado en las prácticas de esta semana. El 10 viene de jugar seis partidos en los últimos 21 días con Inter Miami poniéndose al día con la MLS, y por eso no se descarta que arranque sentado en el banco de suplentes.

Por su parte, Venezuela viene de sufrir un golpe durísimo en el cierre de las Eliminatorias con la goleada sufrida ante Colombia como local, por 6-3, que lo dejó fuera del Repechaje para la Copa del Mundo. La Vinotinto sabía que si ganaba se metía en la fase previa del Mundial, pero cayó en Monagas y la victoria de Bolivia frente a Brasil lo dejó con las manos vacías. Esto también decantó en la salida del argentino Fernando Batista como entrenador del seleccionado y la asunción de Oswaldo Vizcarrondo como DT interino.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

