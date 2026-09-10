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Mercado Pago enfrenta demanda por cobrar intereses de más del 1.300% anual

Mercado Pago enfrenta una demanda por cobrar intereses usurarios y un eventual fallo favorable podría beneficiar a 7 millones de personas en el país.

10 de septiembre 2026 · 10:01hs
Mercado Pago enfrenta una demanda por cobrar intereses usurarios y un eventual fallo favorable podría beneficiar a 7 millones de personas en el país.

Mercado Pago enfrenta una demanda por cobrar intereses usurarios y un eventual fallo favorable podría beneficiar a 7 millones de personas en el país.

La plataforma Mercado Pago fue denunciada por el presunto cobro de intereses abusivos, que superan el 1.300% anual, y un eventual fallo favorable podría beneficiar a unas 7 millones de personas en la Argentina.

El expediente, impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

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De acuerdo con las mediciones efectuadas por la entidad, las tasas cobradas por la empresa sobrepasan el 1.300% anual, lo que representa niveles considerados desproporcionados por la organización.

La pretensión del colectivo es que los tribunales analicen los montos aplicados en los últimos tres años y dispongan la devolución de aquellas sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida.

Al respecto, Espasandín señaló en el streaming Contra Ataque que muchos clientes solicitaron financiamiento para resolver contingencias económicas concretas y terminaron asumiendo costos financieros excesivos.

A pesar de haberse originado por dos presentaciones individuales, la estrategia de ACFRA apunta a que una eventual resolución favorable beneficie de manera colectiva a todos los usuarios en idéntica posición, lo que podría alcanzar a unos siete millones de personas en el país.

Usura Marcos Galperín Mercado Pago
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