Paraná se prepara para el Torneo 25 Aniversario de Máxibasquet que organiza Suricatas. El certamen se llevará adelante del 29 de octubre al 2 de noviembre, y contará con la participación de un centenar de equipos. Esta fiesta social y deportiva forma parte del calendario anual de innumerables equipos y jugadoras no solamente de Argentina, sino de otros países.
El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales
El Torneo 25 Aniversario de Maxibasquet que organiza Suricatas en Paraná del 29 de octubre al 2 de noviembre promete ser inolvidable.
Más de 120 elencos desde categorías +30 a +70, en la rama masculina como femenina, aseguraron su presencia en la cita que reunirá a la comunidad del deporte de la naranja.
Jerarquía internacional en el Torneo organizado por Suricatas.
Brasil estará presente en este certamen y se presentará con una gran estrella del basquetbol. Se trata de Alessandra Oliveira, quien ha brillado en la WNBA, Europa y Asia. Fue campeona del Mundo 1994 y ganó dos medallas olímpicas (plata en Atlanta 1996) y bronce en Sydney 2000).
Nota relacionada: Alumni y Suricatas inauguraron un nuevo piso flotante en Paraná
Vendrá con un elenco denominado Las Hermanas conformada por cinco jugadoras brasileñas, tres argentinas y una uruguaya.
De Brasil, además de Oliveira, llegará Mari Ferrarezi (ex Selección Brasilera), y las reconocidas basquetbolistas Léo Sampaio, Livia Nunes y Thelma Lima (además destacada dirigenta de basquetbol).