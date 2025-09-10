El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo 25 Aniversario de Maxibasquet que organiza Suricatas en Paraná del 29 de octubre al 2 de noviembre promete ser inolvidable.

Paraná se prepara para el Torneo 25 Aniversario de Máxibasquet que organiza Suricatas. El certamen se llevará adelante del 29 de octubre al 2 de noviembre, y contará con la participación de un centenar de equipos. Esta fiesta social y deportiva forma parte del calendario anual de innumerables equipos y jugadoras no solamente de Argentina, sino de otros países.

Más de 120 elencos desde categorías +30 a +70, en la rama masculina como femenina, aseguraron su presencia en la cita que reunirá a la comunidad del deporte de la naranja.

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Jerarquía internacional en el Torneo organizado por Suricatas.

Brasil estará presente en este certamen y se presentará con una gran estrella del basquetbol. Se trata de Alessandra Oliveira, quien ha brillado en la WNBA, Europa y Asia. Fue campeona del Mundo 1994 y ganó dos medallas olímpicas (plata en Atlanta 1996) y bronce en Sydney 2000).

Vendrá con un elenco denominado Las Hermanas conformada por cinco jugadoras brasileñas, tres argentinas y una uruguaya.

De Brasil, además de Oliveira, llegará Mari Ferrarezi (ex Selección Brasilera), y las reconocidas basquetbolistas Léo Sampaio, Livia Nunes y Thelma Lima (además destacada dirigenta de basquetbol).