Uno Entre Rios | Ovación | Campeonato Entrerriano

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Del 17 al 19 de octubre se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15. Participarán ocho equipos.

5 de septiembre 2025 · 22:33hs
La APB participará con dos elencos en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15.

La APB participará con dos elencos en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15.

Paraná será el epicentro del básquet juvenil provincial con la realización del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15, del 17 al 19 de octubre. La competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) reunirá a las siete asociaciones de la provincia, con la particularidad de que Paraná presentará dos equipos, lo que elevará a ocho las participantes.

Durante tres jornadas consecutivas, jóvenes basquetbolistas vivirán un fin de semana cargado de partidos y emociones, en distintos estadios de la capital entrerriana que serán confirmados en los próximos días.

La Selección Argentina tuvo una tarde relajada en Ezeiza. Pero con trabajos.

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Nadia Cutro se mostró veloz en la previa al inicio de la actividad oficial en la provincia de San Luis.

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

El evento busca no sólo impulsar el nivel deportivo de la categoría U15, sino también fomentar la integración y el desarrollo de valores entre los más chicos, quienes representan el futuro del básquet provincial.

Desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB), se destacó la importancia de que Paraná sea nuevamente sede de un torneo provincial de estas características, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las formativas y el crecimiento del básquet en la región.

Por la quinta fecha de la APB

En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A de la APB, Patronato derrotó a San Martín y consiguió su primer triunfo en la elite. El jueves por la noche el Rojinegro se impuso como visitante por 67 a 64.

La fecha se abrió el martes con Recreativo 90-Echagüe 69 y Estudiantes 80-Olimpia 76. El miércoles se jugó Rowing 56-Quique 70, Paracao 73-Unión 71 y Talleres 80-Sionista 86. Libre quedó el campeón vigente, Ciclista.

Las posiciones son Estudiantes 8 puntos; Olimpia y Sionista 7; Recreativo, Unión y Paracao 6; Echagüe, Quique, Patronato y Rowing 5; Talleres 4; Ciclista y San Martín 3.

Campeonato Entrerriano Paraná APB FBER
Noticias relacionadas
El piloto argentino buscará mejorar en la práctica tres para llegar mejor parado a la clasificación.

Franco Colapinto disconforme con el Alpine en Monza

Miguel Ángel Russo recibió el alta.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26.

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Ver comentarios

Lo último

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Ultimo Momento
Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Policiales
Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Ovación
La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

La provincia
Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Dejanos tu comentario