Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Del 17 al 19 de octubre se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15. Participarán ocho equipos.

La APB participará con dos elencos en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15.

Paraná será el epicentro del básquet juvenil provincial con la realización del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15, del 17 al 19 de octubre. La competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) reunirá a las siete asociaciones de la provincia, con la particularidad de que Paraná presentará dos equipos, lo que elevará a ocho las participantes.

Durante tres jornadas consecutivas, jóvenes basquetbolistas vivirán un fin de semana cargado de partidos y emociones, en distintos estadios de la capital entrerriana que serán confirmados en los próximos días.

El evento busca no sólo impulsar el nivel deportivo de la categoría U15, sino también fomentar la integración y el desarrollo de valores entre los más chicos, quienes representan el futuro del básquet provincial.

Desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB), se destacó la importancia de que Paraná sea nuevamente sede de un torneo provincial de estas características, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las formativas y el crecimiento del básquet en la región.

Por la quinta fecha de la APB

En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A de la APB, Patronato derrotó a San Martín y consiguió su primer triunfo en la elite. El jueves por la noche el Rojinegro se impuso como visitante por 67 a 64.

La fecha se abrió el martes con Recreativo 90-Echagüe 69 y Estudiantes 80-Olimpia 76. El miércoles se jugó Rowing 56-Quique 70, Paracao 73-Unión 71 y Talleres 80-Sionista 86. Libre quedó el campeón vigente, Ciclista.

Las posiciones son Estudiantes 8 puntos; Olimpia y Sionista 7; Recreativo, Unión y Paracao 6; Echagüe, Quique, Patronato y Rowing 5; Talleres 4; Ciclista y San Martín 3.