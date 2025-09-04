Con la disputa de tres encuentros continuó en la noche del miércoles el desarrollo de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Sionista, Paracao y Quique.
APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea
Se ubicó en el lote de escolta del líder Estudiantes al derrotar a Talleres por la cuarta fecha del Clausura de la APB. También festejaron Paracao y Quique.
El Centro Juventud logró un muy importante triunfo al superar de visitante a Talleres por 86 a 80 en el juego más sobresaliente de la jornada. Con este resultado se ubicó en el lote de escoltas de Estudiantes, único líder del certamen.
Eduar Montaña con 13 tantos y 11 rebotes fue el destacado, además de Tiago Levy con 16 unidades y Nicolás Guaita con 14 unidades. En Talleres, Luciano Harick firmó 23 tantos y 10 rebotes y fue el más valioso de la noche.
Nota relacionada: APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes
A su vez, Quique hizo los deberes y sumó otra victoria al vencer en la costanera baja a Rowing por 70 a 56. Martín Planas con 17 tantos fue el goleador del Decano, además de Brian Rouge con 16 y Emiliano González con 13. En el Remero, Juan cantero anotó 12 puntos,
A su vez, Paracao trabajó fuerte y pudo con Unión de Crespo a quien derrotó por un cerrado 73 a 71. Franco Tomiozzo con 21 puntos fue el goleador del ganador, además de Felipe Mitre con 14 tantos. En Unión, Juan Pablo Folmer terminó con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Rodrigo Gieco anotó 14 unidades.
Resultados cuarta fecha de la APB
MARTES
Recreativo 90 – Echagüe 69
Estudiantes 80 – Olimpia 76
MIÉRCOLES
Rowing 56 – Quique 70
Paracao 73 – Unión 71
Talleres 80 – Sionista 86
JUEVES
21.30: San Martín – Patronato
Libre. Ciclista
Posiciones del Torneo Clausura
Estudiantes 8
Olimpia 7
Sionista 7
Recreativo 6
Unión 6
Paracao 6
Echagüe 5
Quique 5
Rowing 5
Talleres 4
Ciclista 3
Patronato 3
San Martín 2