APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Se ubicó en el lote de escolta del líder Estudiantes al derrotar a Talleres por la cuarta fecha del Clausura de la APB. También festejaron Paracao y Quique.

Con la disputa de tres encuentros continuó en la noche del miércoles el desarrollo de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Sionista, Paracao y Quique.

El Centro Juventud logró un muy importante triunfo al superar de visitante a Talleres por 86 a 80 en el juego más sobresaliente de la jornada. Con este resultado se ubicó en el lote de escoltas de Estudiantes, único líder del certamen.

Eduar Montaña con 13 tantos y 11 rebotes fue el destacado, además de Tiago Levy con 16 unidades y Nicolás Guaita con 14 unidades. En Talleres, Luciano Harick firmó 23 tantos y 10 rebotes y fue el más valioso de la noche.

A su vez, Quique hizo los deberes y sumó otra victoria al vencer en la costanera baja a Rowing por 70 a 56. Martín Planas con 17 tantos fue el goleador del Decano, además de Brian Rouge con 16 y Emiliano González con 13. En el Remero, Juan cantero anotó 12 puntos,

A su vez, Paracao trabajó fuerte y pudo con Unión de Crespo a quien derrotó por un cerrado 73 a 71. Franco Tomiozzo con 21 puntos fue el goleador del ganador, además de Felipe Mitre con 14 tantos. En Unión, Juan Pablo Folmer terminó con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Rodrigo Gieco anotó 14 unidades.

Resultados cuarta fecha de la APB

MARTES

Recreativo 90 – Echagüe 69

Estudiantes 80 – Olimpia 76

MIÉRCOLES

Rowing 56 – Quique 70

Paracao 73 – Unión 71

Talleres 80 – Sionista 86

JUEVES

21.30: San Martín – Patronato

Libre. Ciclista

Posiciones del Torneo Clausura

Estudiantes 8

Olimpia 7

Sionista 7

Recreativo 6

Unión 6

Paracao 6

Echagüe 5

Quique 5

Rowing 5

Talleres 4

Ciclista 3

Patronato 3

San Martín 2