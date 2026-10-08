APB: Olimpia es el flamante líder del Torneo Clausura Olimpia trepó a la cima al derrotar a Patronato en uno de los dos juegos disputados por la novena semana de competencia del Torneo Clausura de la APB. 8 de octubre 2026 · 09:28hs

Las inclemencias del tiempo impactaron en la programación de la novena semana de competencia de la Etapa Regular del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este punto se disputaron dos de los cuatro encuentros fixturados.

Los equipos que oficiaron de anfitrión capitalizaron la localía y celebraron sendas victorias. Uno de ello fue Paracao, que en el Gigante del Sur derrotó 70 a 53 a San Martín. Por su parte, Olimpia venció a Patronato 75 a 61 en el Humberto Pietranera. Con esta victoria, el Azulgrana trepó a lo más alto de las posiciones.

Por su parte, fueron suspendidos los juegos que debían animar Ciclista-Rowing, en el estadio Juan Baglietto, y Talleres-Unión de Crespo, en el Raúl Bibi Gómez. Posiciones del Torneo Clausura Olimpia 15 (6-3) Recreativo 14 (7-0) Quique 13 (5-3) Estudiantes 13 (4-5) Sionista 12 (6-0) Ciclista 11 (4-3) Paracao 10 (3-4) Talleres 10 (2-6) Rowing 9 (3-3) Patronato 8 (1-6) Unión 7 (1-5) San Martín 7 (1-5)