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APB: Olimpia es el flamante líder del Torneo Clausura

Olimpia trepó a la cima al derrotar a Patronato en uno de los dos juegos disputados por la novena semana de competencia del Torneo Clausura de la APB.

8 de octubre 2026 · 09:28hs
APB: Olimpia es el flamante líder del Torneo Clausura

Las inclemencias del tiempo impactaron en la programación de la novena semana de competencia de la Etapa Regular del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este punto se disputaron dos de los cuatro encuentros fixturados.

Los equipos que oficiaron de anfitrión capitalizaron la localía y celebraron sendas victorias. Uno de ello fue Paracao, que en el Gigante del Sur derrotó 70 a 53 a San Martín. Por su parte, Olimpia venció a Patronato 75 a 61 en el Humberto Pietranera. Con esta victoria, el Azulgrana trepó a lo más alto de las posiciones.

Por su parte, fueron suspendidos los juegos que debían animar Ciclista-Rowing, en el estadio Juan Baglietto, y Talleres-Unión de Crespo, en el Raúl Bibi Gómez.

Posiciones del Torneo Clausura

Olimpia 15 (6-3)

Recreativo 14 (7-0)

Quique 13 (5-3)

Estudiantes 13 (4-5)

Sionista 12 (6-0)

Ciclista 11 (4-3)

Paracao 10 (3-4)

Talleres 10 (2-6)

Rowing 9 (3-3)

Patronato 8 (1-6)

Unión 7 (1-5)

San Martín 7 (1-5)

APB Torneo Clausura Olimpia
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