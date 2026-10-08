Las inclemencias del tiempo impactaron en la programación de la novena semana de competencia de la Etapa Regular del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este punto se disputaron dos de los cuatro encuentros fixturados.
APB: Olimpia es el flamante líder del Torneo Clausura
Olimpia trepó a la cima al derrotar a Patronato en uno de los dos juegos disputados por la novena semana de competencia del Torneo Clausura de la APB.
Los equipos que oficiaron de anfitrión capitalizaron la localía y celebraron sendas victorias. Uno de ello fue Paracao, que en el Gigante del Sur derrotó 70 a 53 a San Martín. Por su parte, Olimpia venció a Patronato 75 a 61 en el Humberto Pietranera. Con esta victoria, el Azulgrana trepó a lo más alto de las posiciones.
Por su parte, fueron suspendidos los juegos que debían animar Ciclista-Rowing, en el estadio Juan Baglietto, y Talleres-Unión de Crespo, en el Raúl Bibi Gómez.
Posiciones del Torneo Clausura
Olimpia 15 (6-3)
Recreativo 14 (7-0)
Quique 13 (5-3)
Estudiantes 13 (4-5)
Sionista 12 (6-0)
Ciclista 11 (4-3)
Paracao 10 (3-4)
Talleres 10 (2-6)
Rowing 9 (3-3)
Patronato 8 (1-6)
Unión 7 (1-5)
San Martín 7 (1-5)