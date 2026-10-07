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La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Héctor Micael Luque, de 28 años, reconoció haber carneado un ternero en el establecimiento La Yola en La Paz. Se lo condenó a 2 años de prisión condicional

7 de octubre 2026 · 13:59hs
El joven de 28 años

El joven de 28 años, reconoció haber carneado un ternero en el establecimiento La Yola en La Paz. Se lo condenó a 2 años de prisión condicional
Héctor Micael Luque

Policía de Entre Ríos

Héctor Micael Luque, de 28 años, reconoció haber carneado un ternero en el establecimiento La Yola en La Paz. Se lo condenó a 2 años de prisión condicional
La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Justicia de La Paz condenó este miércoles a un joven de 28 años por el delito de abigeato en calidad de autor. Se trata de Héctor Micael Luque , quien reconoció en el marco de un juicio abreviado haber carneado un ternero Angus de 160 kilos en un campo de la zona de Sir Leonard (distrito Alcaraz en el departamento La Paz).

El damnificado fue el productor Álvaro Prevero, quien ante UNO denunció que la zona viene sufriendo olas de cuatrerismos en los últimos meses. El hecho por el que se condenó al joven ocurrió entre los días 3 y 4 de septiembre de 2026 en el establecimiento rural La Yola.

Dado que no cuenta con antecedentes penales, el condenado no irá a prisión, sino que se lo condenó a 2 años de prisión condicional y la obligación de realizar tareas comunitarias durante ese mismo plazo. Además, la Justicia le prohibió acercarse al establecimiento rural en donde cometió el hecho ilícito.

El abreviado fue formalizado por el fiscal Facundo Barbosa, los querellantes Nicolás Kaiser y Joaquim Ivanovich, y el defensor del imputado,Rodrigo Dopazo. Tras analizar las pruebas y el reconocimiento del hecho por parte del acusado, el juez Ramón Aurelio Lell homólogo el acuerdo y condenó a Luque, supo UNO.

El hecho delictivo y las pruebas clave

El ilícito ocurrió entre los días 3 y 4 de septiembre de 2026 en el establecimiento rural "La Yola", un predio de 201 hectáreas destinado a la cría de ganado ubicado en las inmediaciones de Sir Leonard, departamento La Paz. Luque ingresó al lugar y sustrajo, previo faenado en el predio, un ternero raza Angus de aproximadamente 160 kilos.

La investigación policial y judicial colectó elementos probatorios determinantes: tras tareas investigativas de la comisaría de Bovril y la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, se constataron mensajes de texto y testimonios donde se ofrecían cortes vacunos en el barrio (ofreciendo un costillar a 20.000 pesos, pulpa a 6.000 pesos el kilo y paleta a 15.000 pesos).

En el procedimiento concretado el 5 de septiembre en la vivienda del acusado, se secuestró un botón amarillo de identificación N° JB083-B862-2, una oreja negra con caravana de FUCOFA, un trozo de cuero vacuno negro con parte de la ubre coincidente con el vacuno faltante, y un bolso con manchas de sangre, carne y pelos vacunos.

Creciente preocupación por la ola de cuatrerismo

La condena judicial se produce en un contexto de marcada inquietud para los productores agropecuarios de la zona de Bovril y Sir Leonard. Según denunció públicamente el propio damnificado, Álvaro Prevero, en las semanas previas se registraron al menos nueve animales faenados en un lapso de 30 días en su establecimiento, entre ellos madres de 300 kilos y terneros.

El productor advirtió sobre el devastador impacto económico que sufren las pequeñas explotaciones ganaderas debido a la faena clandestina continua, al tiempo que destacó la intervención de la Fiscalía de La Paz, la Policía de Entre Ríos, la Brigada de Delitos Rurales y el acompañamiento de la Federación Agraria Argentina para frenar este flagelo en la región.

La Paz Ternero juicio abreviado
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