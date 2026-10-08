Uno Entre Rios | La Provincia | Caminos Río Uruguay

Caminos Río Uruguay: subasta vehículos de la exconcesionaria de las rutas 12 y 14

La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay, exconcesionaria de las rutas 12 y 14

8 de octubre 2026 · 10:34hs
La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay

La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay, exconcesionaria de las rutas 12 y 14
La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay

La Justicia subasta 77 vehículos de Caminos del Río Uruguay, exconcesionaria de las rutas 12 y 14

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, a cargo del Dr. Guillermo Mario Pesaresi, llevará a cabo la subasta pública electrónica de 77 vehículos pertenecientes a la firma Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales, la empresa que concesionó las rutas nacionales 12 y 14 en la región.

El remate judicial se gestionará de manera virtual a través del Portal de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estará a cargo del martillero Osvaldo Diez Álvarez, según se publicó en el Boletín oficial de la Nación.

“Los vehículos se encuentran parados desde abril de 2025 y se rematarán en el estado en que se encuentran”, indica el comunicado oficial del juzgado, remarcando que no se aceptarán reclamos sobre el estado de conservación.

Entre las unidades figuran modelos Toyota Etios, Corolla y Hilux, Renault Kangoo y Logan, Ford Ranger, camiones Mercedes Benz e Iveco, además de equipos pesados como semirremolques y grúas de auxilio que estarán a disposición para inspección en el Km. 162 de la Ruta Nacional 12, en la localidad de Ceibas, los días 28 y 29 de octubre de 2026, de 11 a 13.

Las pujas digitales tendrán una duración de diez días hábiles por cada lote de rodados y se extenderán de manera escalonada desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre de 2026:

  • Lotes 1 al 10: Inician el 17/11/26 y finalizan el 01/12/26.
  • Lotes 11 al 20: Inician el 18/11/26 y finalizan el 02/12/26.
  • Lotes 21 al 30: Inician el 19/11/26 y finalizan el 03/12/26.
  • Lotes 31 al 40: Inician el 20/11/26 y finalizan el 04/12/26.
  • Lotes 41 al 50: Inician el 24/11/26 y finalizan el 09/12/26.
  • Lotes 51 al 60: Inician el 25/11/26 y finalizan el 10/12/26.
  • Lotes 61 al 70: Inician el 26/11/26 y finalizan el 11/12/26.
  • Lotes 71 al 77: Inician el 27/11/26 y finalizan el 14/12/26.

Los interesados deberán estar previamente empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales de la CSJN e inscribirse en la subasta específica con una antelación mínima de tres días hábiles.

Asimismo, las condiciones de la convocatoria establecen la obligación de realizar un depósito en garantía equivalente al 5% de la base fijada para el vehículo. Tras la adjudicación, el comprador deberá abonar el 30% en concepto de seña, el 7% de comisión de martillero y los aranceles judiciales correspondientes dentro de los plazos fijados por la Secretaría N° 17 del juzgado interviniente.

Caminos Río Uruguay Vehículos Rutas
Noticias relacionadas
Uno de los techos que se voló en Concepción del Uruguay por las fuertes ráfagas de viento.

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la Ruta Nacional 12.

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Paraná: un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena por el temporal.

Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos.

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Ver comentarios

Lo último

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Ultimo Momento
Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Artistas del Paraná se unen por la salud

Artistas del Paraná se unen por la salud

Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: Viven en una fantasía revolucionaria

Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: "Viven en una fantasía revolucionaria"

Policiales
Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Caminos Río Uruguay: subasta vehículos de la exconcesionaria de las rutas 12 y 14

Caminos Río Uruguay: subasta vehículos de la exconcesionaria de las rutas 12 y 14

Los parques nacionales de Entre Ríos se preparan para un nuevo Global Big Day

Los parques nacionales de Entre Ríos se preparan para un nuevo Global Big Day

Inalina, la artista de 95 años que convirtió a Entre Ríos en un escenario infinito

Inalina, la artista de 95 años que convirtió a Entre Ríos en un escenario infinito

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Dejanos tu comentario