Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Un joven descubrió que la moto que había recibido en un intercambio era robada y tenía signos de adulteración, por lo que acudió a la Policía.

Un joven de 28 años se presentó en la madrugada de este jueves en la Comisaría de Colonia Avellaneda luego de advertir que la motocicleta Honda Wave que había recibido en un intercambio podría ser robada.

Según manifestó ante los funcionarios policiales, el intercambio había sido acordado previamente a través de un grupo de WhatsApp. Sin embargo, después de concretar la operación, notó que el rodado presentaba características similares a una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

Ante la sospecha, decidió trasladarse hasta la dependencia policial para verificar la procedencia del vehículo.

La moto presentaba adulteraciones

Al inspeccionar la Honda Wave, los efectivos constataron que presentaba adulteraciones tanto en el dominio como en la numeración del motor. Posteriormente, mediante la verificación del número de cuadro, lograron establecer que se trataba de una motocicleta que había sido denunciada como robada el pasado 6 de octubre.

A partir de esta situación, y por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro del rodado, mientras se iniciaron actuaciones por una supuesta estafa.

La investigación continúa con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se realizó el intercambio y lograr recuperar la motocicleta que el hombre había entregado.