La tormenta provocó la caída de un tapial del club Peñarol en Paraná

En el barrio Pirola, el fuerte viento afectó el cerramiento del club Peñarol y un tramo del tapial terminó cayendo sobre calle Durán.

El fuerte temporal que se abatió este miércoles sobre Paraná dejó diferentes consecuencias en la ciudad. Entre los sectores afectados se encuentra el barrio Pirola, donde las condiciones climáticas provocaron daños en las instalaciones del cub Peñarol.

Como consecuencia de la intensidad del viento y las condiciones generadas por la tormenta, parte del tapial que rodea el predio del club cedió y terminó desplomándose hacia la vía pública, sobre calle Durán.

El cerramiento no pudo soportar el embate del temporal y una parte de la estructura quedó tendida sobre la calle, generando una situación que requirió atención debido a la presencia de los restos del muro en el sector.

El episodio se produjo durante la jornada en la que Paraná fue alcanzada por una tormenta que estuvo acompañada por fuertes ráfagas y precipitaciones, condiciones que generaron inconvenientes y daños en distintos puntos de la capital entrerriana.