ARCA prorrogó plazo de presentación de Ganancias para personas físicas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para las personas humanas. Lo hizo a través de la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el organismo otorgó más tiempo a los contribuyentes para cumplir con los trámites correspondientes al ejercicio fiscal 2025.