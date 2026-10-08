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ARCA prorrogó plazo de presentación de Ganancias para personas físicas

ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.

8 de octubre 2026 · 09:55hs
ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.

ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.
ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.

ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para las personas humanas. Lo hizo a través de la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el organismo otorgó más tiempo a los contribuyentes para cumplir con los trámites correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

ARCA prorrogó plazo de presentación de ganancias para personas físicas. La nueva fecha de vencimiento es el 30 de octubre.

La decisión se tomó a partir del diálogo permanente que mantienen las autoridades del organismo y representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario de los ciudadanos.

ARCA Ganancias vencimiento
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