Un hombre fue baleado en Paraná y sufrió una lesión en un glúteo. La víctima señaló como autor a una persona con la que mantenía problemas de vieja data.

En Paraná un hombre recibió una herida de bala en un glúteo y hay un detenido.

Un hombre fue baleado en Paraná durante la tarde de este miércoles en inmediaciones de calle Antonio Berni y Pasaje Público, en la zona oeste de la ciudad. Según informó la Policía, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la zona de un glúteo y se investigaban las circunstancias del ataque.

De acuerdo con el relato del damnificado ante los efectivos policiales, un hombre con quien mantendría inconvenientes de vieja data se presentó en el lugar y efectuó varios disparos. Tras herirlo, el atacante se retiró de la zona, señala El Once.

A partir de las características aportadas, personal policial desplegó un operativo con la colaboración de distintas áreas. Durante el procedimiento, los agentes intentaron identificar a un motociclista que circulaba por el sector, pero este desobedeció la voz de alto y emprendió la fuga.

La persecución finalizó en inmediaciones de avenida Larramendi y Franzotti, donde los efectivos lograron interceptarlo. La Fiscalía dispuso su correcta identificación y el hombre quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Además, la Policía procedió a retener la motocicleta debido a que carecía de la documentación correspondiente. No se informó oficialmente que el motociclista interceptado fuera el autor del ataque armado.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes, mientras continuaban las tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho e identificar al responsable de los disparos.