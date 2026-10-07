El Oficial Inspector Luciano Frachia representó a la Policía de Entre Ríos en una capacitación del "Curso de Negociador Policial" dictada por la Policía Federal Argentina, junto a integrantes de distintas fuerzas de seguridad del país y de Perú.
Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador
Luciano Frachia, integrante de la Jefatura Departamental Colón de la Policía de Entre Ríos, completó con éxito el Curso de Negociador Policial.
El Oficial Inspector Luciano Frachia, integrante de la Jefatura Departamental Colón de la Policía de Entre Ríos, completó con éxito el Curso de Negociador Policial, una capacitación especializada destinada a la intervención y resolución de situaciones críticas.
La formación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, a través de la Dirección General Fuerza de Operaciones Especiales, el Centro de Especialidades y Coordinación Operativa y la División Negociación e Inteligencia Táctica del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF).
Capacitación
Durante la capacitación, los participantes incorporaron herramientas teóricas y prácticas para intervenir ante escenarios de alta complejidad, entre ellos personas atrincheradas, situaciones con toma de rehenes y personas atravesando estados de crisis.
El objetivo central de este tipo de especialización es contar con personal preparado para intervenir en situaciones de riesgo mediante técnicas de negociación y comunicación, procurando reducir los niveles de conflicto y priorizar la preservación de la vida y la integridad física de las personas involucradas.