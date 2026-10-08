Los parques nacionales de Entre Ríos se preparan para un nuevo Global Big Day

Los parques nacionales su suman a la jornada de observación de aves reúne a aficionados, especialistas y amantes de la naturaleza de gran parte del mundo.

Este sábado se realizará una nueva edición del Global Big Day, la jornada internacional de observación de aves que reúne a aficionados, especialistas y amantes de la naturaleza de distintos lugares del mundo. En Entre Ríos, los parques nacionales El Palmar y Pre Delta prepararon actividades especiales para participar de esta iniciativa, que además coincidirá con el fin de semana largo.

La propuesta invita a recorrer espacios naturales, identificar las aves que aparecen y registrar las observaciones en la plataforma de ciencia ciudadana eBird , cuyos datos luego permiten conocer la distribución y presencia de las distintas especies.

La tecnología permite ver de cerca las aves de Entre Ríos. Gentileza: Raúl Gustavo Borgo.

Variadas actividades en El Palmar

En el Parque Nacional El Palmar, situado en el departamento Colón, habrá actividades gratuitas y otras aranceladas. Nahuel Abdala, trabajador del Parque, explicó que participan cada año de esta iniciativa y que en esta oportunidad se sumaron nuevas propuestas. “Año a año venimos sumándonos en esta actividad, ya sea con visitas guiadas, tanto por senderos especiales para la observación de aves como en el área de uso público”, señaló.

Entre las actividades gratuitas se destacan dos salidas de observación. La primera comenzará a la medianoche del sábado, con un recorrido corto por senderos y miradores para intentar identificar aves nocturnas. Se trata de una experiencia piloto que se incorpora por primera vez a la programación del Parque.

La actividad principal será a las 6.30 de la mañana, con punto de encuentro en la puerta del camping. Allí, junto con personal del Parque y guías de aves, los participantes recorrerán senderos y sectores especialmente apropiados para la observación.

El Parque Nacional El Palmar promueve nuevas experiencias para los visitantes. Gentileza: Turismo de Entre Ríos

Para acceder a estas propuestas es necesario abonar el ingreso al Parque Nacional, que actualmente tiene un valor de 12.000 pesos para residentes nacionales y de 8.000 pesos para los entrerrianos. En tanto, las excursiones guiadas en canoa y bicicleta comenzarán a partir de las 10 y tendrán como objetivo observar aves acuáticas y especies propias del lugar.

Observación de especies

El Palmar cuenta con un registro de alrededor de 240 especies de aves, entre residentes y migratorias. Entre las que pueden observarse con mayor facilidad en el área de uso público se encuentran las urracas, cotorras, cardenales y otras especies vinculadas a la selva en galería. “Es un parque en el que se puede ver fácil mucha flora y mucha fauna, como carpinchos, zorros, vizcachas a la tardecita”, destacó Abdala.

El trabajador del parque remarcó además que el Global Big Day no está reservado para observadores experimentados. “Estas actividades están destinadas a la gente que tiene conocimiento previo y a las que no. Es una actividad como para dar inicio también a la observación de aves”, explicó.

En este sentido, uno de los principales objetivos de la jornada es que las personas aprendan a registrar sus observaciones y contribuyan con información a través de la plataforma utilizada internacionalmente.

Vanesa Erbes/ UNO

Además, quienes se inscriban en las actividades del Global Big Day tendrán un beneficio especial en el camping de El Palmar: dos personas podrán alojarse pagando el valor correspondiente a una. La inscripción y los datos sobre las diferentes propuestas pueden consultarse a través del Instagram oficial del parque.

La propuesta del Pre Delta

En el Parque Nacional Pre Delta, en el departamento Diamante, también habrá actividades vinculadas con el Global Big Day. El viernes se ofrecerá una charla introductoria en el centro de visitantes, a partir de las 16.30, a cargo del ornitólogo e investigador del Conicet Emilio Jordán.

Jeremías Mancini, intendente del Parque, explicó que la propuesta apunta especialmente a quienes todavía no están familiarizados con la plataforma eBird, donde se registran las observaciones. “Es una plataforma de ciencia ciudadana que la puede descargar cualquier persona que le interesan las aves y uno va registrando todo lo que va viendo en sus recorridos”, explicó.

Luego de la charla se prevé una pequeña salida por el área de uso público, aprovechando el momento de la tarde en que las aves incrementan su actividad y vocalización antes de buscar sus sitios de descanso.

El Pre Delta alberga gran cantidad de especies, entre ellas, cuantiosos tipos de aves Vanesa Erbes/ UNO

Avistaje frecuente

El Pre Delta cuenta con unas 230 especies registradas, una cifra significativa si se tiene en cuenta que el Parque tiene aproximadamente 2.700 hectáreas. Entre los ejemplares que pueden encontrarse con mayor facilidad dentro del predio aparecen cardenales, cardenillas, pepiteros, horneros, picahuesos, benteveos y distintas especies de carpinteros.

Mancini destacó además una característica que suele llamar la atención de quienes visitan el lugar: la cercanía de las aves con las personas. Sin embargo, pidió evitar una práctica frecuente. “Está totalmente prohibido alimentar a las aves. Ellas saben qué comer, están en su ambiente y ellas evolucionaron en esos ambientes y saben qué buscar”, advirtió.

El sábado, quienes quieran participar podrán recorrer el parque y realizar sus propios registros. Desde la administración solicitaron previamente una inscripción para organizar los grupos y acompañar los recorridos con personal de guardaparques. De todos modos, quienes concurran por fuera de esas actividades también podrán realizar observaciones y cargar sus registros en el sitio correspondiente de eBird, identificado como Parque Nacional Pre Delta.

El ingreso al parque es gratuito y el horario actual es de 7.30 a 19.30. Además, cuenta con proveeduría, sanitarios, camping libre y servicios de guías de kayak y trekking.

La propuesta se extenderá también a la reserva municipal Tierra Chaná, en Diamante, donde habrá actividades durante la tarde del sábado. El objetivo es sumar registros de especies propias de ambientes diferentes a los del Parque.