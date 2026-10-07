Las Panteritas ganaron en su debut en el Sudamericano U19

Con 13 puntos aportados por la paranaense Catalina Borrero Müller, Las Panteritas derrotaron 3-0 a Ecuador. Este jueves, a las 15, jugarán con Bolivia.

Las Panteritas buscan la clasificación al Mundial.

En su primera presentación en el Sudamericano U19 de vóley que se está disputando en Venezuela, Las Panteritas le ganaron a Ecuador por 3-0 con parciales de 25-8, 25-8, 25-20. La Selección Argentina contó con el aporte de la paranaense Catalina Borrero Müller, quien marcó 13 puntos.

El equipo dirigido por Nicolás Efron despegó en el primer set con un gran nivel ofensivo de la mano de Baldo y un saque agresivo por parte de Oldani, lo que le permitió a Argentina sacar una ventaja inicial de 9-0 que marcó el rumbo del parcial.

En el segundo, el conjunto nacional volvió a marcar distancia gracias a la contundencia en la red de Vanni y Baldo.

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolló un desarrollo punto a punto más parejo, hasta que Cicchelli aportó en ofensiva para sellar el triunfo.

Máxima anotadora Sofía Baldo con 15 puntos.

El goleo de Argentina: Pérez (-), Borrero Müller (13), Cicchelli (6), Oldani (8), Baldo (15), Faiazzo (7), Pérez Tucci (L), Policella (L). I: Cano (5), Araya (-), Landi (1), Vanni (9), Efron (-).

Cómo siguen Las Panteritas

Cabe destacar que el seleccionado nacional integra la zona junto a Brasil, Bolivia y Ecuador, mientras que el otro grupo está conformado por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. El torneo otorgará tres plazas directas al Mundial.

Este jueves, se enfrentarán ante Bolivia desde las 15 con transmisión en vivo en Vóley Sur.