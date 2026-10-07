Uno Entre Rios | Ovación | Las Panteritas

Las Panteritas ganaron en su debut en el Sudamericano U19

Con 13 puntos aportados por la paranaense Catalina Borrero Müller, Las Panteritas derrotaron 3-0 a Ecuador. Este jueves, a las 15, jugarán con Bolivia.

7 de octubre 2026 · 21:03hs
Las Panteritas buscan la clasificación al Mundial.

Prensa FeVA

Las Panteritas buscan la clasificación al Mundial.

En su primera presentación en el Sudamericano U19 de vóley que se está disputando en Venezuela, Las Panteritas le ganaron a Ecuador por 3-0 con parciales de 25-8, 25-8, 25-20. La Selección Argentina contó con el aporte de la paranaense Catalina Borrero Müller, quien marcó 13 puntos.

El equipo dirigido por Nicolás Efron despegó en el primer set con un gran nivel ofensivo de la mano de Baldo y un saque agresivo por parte de Oldani, lo que le permitió a Argentina sacar una ventaja inicial de 9-0 que marcó el rumbo del parcial.

En el segundo, el conjunto nacional volvió a marcar distancia gracias a la contundencia en la red de Vanni y Baldo.

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolló un desarrollo punto a punto más parejo, hasta que Cicchelli aportó en ofensiva para sellar el triunfo.

Máxima anotadora Sofía Baldo con 15 puntos.

El goleo de Argentina: Pérez (-), Borrero Müller (13), Cicchelli (6), Oldani (8), Baldo (15), Faiazzo (7), Pérez Tucci (L), Policella (L). I: Cano (5), Araya (-), Landi (1), Vanni (9), Efron (-).

Cómo siguen Las Panteritas

Cabe destacar que el seleccionado nacional integra la zona junto a Brasil, Bolivia y Ecuador, mientras que el otro grupo está conformado por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. El torneo otorgará tres plazas directas al Mundial.

Este jueves, se enfrentarán ante Bolivia desde las 15 con transmisión en vivo en Vóley Sur.

Las Panteritas sudamericano Catalina Borrero Müller Vóley
Noticias relacionadas
Franco Colapinto buscará meterse dentro de la zona de puntos este fin de semana en Yas Marina.

Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Este miércoles hubo acción en la Liga Paranaense.

Se completó la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense

El tapial en Peñarol era de chapa.

La tormenta provocó la caída de un tapial del club Peñarol en Paraná

El Superclásico se jugará en la fecha 15.

Se confirmó la fecha y hora del Superclásico

Ver comentarios

Lo último

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Ultimo Momento
En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Franco Colapinto sobre Singapur: Las condiciones realmente premian el compromiso

Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Policiales
Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Dejanos tu comentario