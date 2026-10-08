Herlander Zola, CEO de Stellantis Sudamérica no descarta el cierre de sus plantas en Argentina que tienen unos 5.000 trabajadores.

Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina ante la caída de ventas y la presión del mercado El titular de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, advirtió que la continuidad de las fábricas de El Palomar y Córdoba dependerá de las regulaciones, el tipo de cambio y la competitividad frente a los vehículos de origen chino y brasileño .

Incertidumbre sobre el futuro de la producción localLa automotriz Stellantis —matriz de marcas como Fiat, Peugeot y RAM— puso en duda la continuidad de sus operaciones industriales en la Argentina.

En entrevista con el medio brasileño Exame, el máximo responsable de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, declaró que las dos plantas que el grupo posee en el país no tienen garantizada su continuidad y que “todo puede suceder”.

Al ser consultado sobre un posible cierre de fábricas, Zola fue contundente respecto a los escenarios en análisis: “Dependiendo del mercado, las regulaciones y la competitividad del producto, podríamos trasladarnos de una a otra, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o cerrar ambas”.

La definición sobre el futuro de estas instalaciones impacta directamente sobre una nómina de 5.000 trabajadores en el país.

Brecha de costos laborales e impacto de las importaciones

Entre los principales condicionantes de la actividad local, el directivo remarcó la desventaja competitiva en materia de costos: el costo de la mano de obra en la Argentina representa prácticamente el doble que en Brasil. A este factor se suma la reciente apertura comercial del mercado argentino y la acelerada inserción de vehículos electrificados importados de China, cuya participación pasó de menos del 5% a casi el 20% en un año.

Este nuevo entorno provocó que marcas clave como Peugeot redujeran su cuota de mercado en el país del 9% a cerca del 5%. En paralelo, los automóviles fabricados en Brasil ganaron mayor competitividad para ingresar al país frente a la producción nacional.

Ajustes de producción y dependencia del mercado regional

La caída del volumen de ventas y de exportaciones ya desencadenó medidas operativas en las filiales argentinas. En la Planta de El Palomar (Buenos Aires) se eliminó un turno de producción en la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008, lo que derivó en la desvinculación de al menos 600 operarios mediante retiros voluntarios. Planta de Ferreyra (Córdoba) se ralentizó el ritmo de fabricación de las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota para adecuar la oferta a la demanda actual del mercado brasileño.

Zola enfatizó que la previsibilidad regulatoria, el tipo de cambio y las políticas gubernamentales serán determinantes para evaluar el futuro industrial en el país. Asimismo, recordó que la producción argentina abastece a Sudamérica, donde Brasil concentra el 65% del volumen regional, por lo que las decisiones finales quedarán sujetas a la evolución del mercado vecino. A pesar de la cautela, la agenda del ejecutivo prevé un viaje a Córdoba en noviembre para inaugurar una nueva fábrica de motores dentro del complejo de Ferreyra.