Uno Entre Rios | Economia | Stellantis

Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina

Herlander Zola, CEO de Stellantis Sudamérica no descarta el cierre de sus plantas en Argentina que tienen unos 5.000 trabajadores.

8 de octubre 2026 · 09:45hs
Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina

Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina

Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina ante la caída de ventas y la presión del mercadoEl titular de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, advirtió que la continuidad de las fábricas de El Palomar y Córdoba dependerá de las regulaciones, el tipo de cambio y la competitividad frente a los vehículos de origen chino y brasileño.

Incertidumbre sobre el futuro de la producción localLa automotriz Stellantis —matriz de marcas como Fiat, Peugeot y RAM— puso en duda la continuidad de sus operaciones industriales en la Argentina.

En entrevista con el medio brasileño Exame, el máximo responsable de la compañía para Sudamérica, Herlander Zola, declaró que las dos plantas que el grupo posee en el país no tienen garantizada su continuidad y que “todo puede suceder”.

Al ser consultado sobre un posible cierre de fábricas, Zola fue contundente respecto a los escenarios en análisis: “Dependiendo del mercado, las regulaciones y la competitividad del producto, podríamos trasladarnos de una a otra, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o cerrar ambas”.

La definición sobre el futuro de estas instalaciones impacta directamente sobre una nómina de 5.000 trabajadores en el país.

Brecha de costos laborales e impacto de las importaciones

Entre los principales condicionantes de la actividad local, el directivo remarcó la desventaja competitiva en materia de costos: el costo de la mano de obra en la Argentina representa prácticamente el doble que en Brasil. A este factor se suma la reciente apertura comercial del mercado argentino y la acelerada inserción de vehículos electrificados importados de China, cuya participación pasó de menos del 5% a casi el 20% en un año.

Este nuevo entorno provocó que marcas clave como Peugeot redujeran su cuota de mercado en el país del 9% a cerca del 5%. En paralelo, los automóviles fabricados en Brasil ganaron mayor competitividad para ingresar al país frente a la producción nacional.

Ajustes de producción y dependencia del mercado regional

La caída del volumen de ventas y de exportaciones ya desencadenó medidas operativas en las filiales argentinas. En la Planta de El Palomar (Buenos Aires) se eliminó un turno de producción en la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008, lo que derivó en la desvinculación de al menos 600 operarios mediante retiros voluntarios. Planta de Ferreyra (Córdoba) se ralentizó el ritmo de fabricación de las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota para adecuar la oferta a la demanda actual del mercado brasileño.

Zola enfatizó que la previsibilidad regulatoria, el tipo de cambio y las políticas gubernamentales serán determinantes para evaluar el futuro industrial en el país. Asimismo, recordó que la producción argentina abastece a Sudamérica, donde Brasil concentra el 65% del volumen regional, por lo que las decisiones finales quedarán sujetas a la evolución del mercado vecino. A pesar de la cautela, la agenda del ejecutivo prevé un viaje a Córdoba en noviembre para inaugurar una nueva fábrica de motores dentro del complejo de Ferreyra.

Stellantis Argentina Ventas Automotrices
Noticias relacionadas
El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria.

El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

La industria repuntó en agosto, pero volvió a caer en la comparación interanual.

La industria repuntó en agosto, pero volvió a caer en la comparación interanual

CONSUMO EN EL HOGAR. Primer relevamiento de la UNER sobre la economía de los hogares en Paraná

Presentan el 1° Relevamiento de UNER sobre la economía de los hogares en Paraná

El Trebo, Santa Fe: cierra la empresa que fabrica Milkaut, Ilolay, Adler y Bavaria

Santa Fe: cierra industria que fabrica Milkaut, Ilolay, Adler y Bavaria

Ver comentarios

Lo último

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Ultimo Momento
Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Medicamentos: el Tratado de Patentes amenaza con disparar precios y destruir la industria nacional

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Malvinas: petrolera inglesa sumó otra plataforma al proyecto Sea Lion

Artistas del Paraná se unen por la salud

Artistas del Paraná se unen por la salud

Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: Viven en una fantasía revolucionaria

Tensión entre el Gobierno y los estudiantes: "Viven en una fantasía revolucionaria"

Policiales
Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Caminos Río Uruguay: subasta vehículos de la exconcesionaria de las rutas 12 y 14

Caminos Río Uruguay: subasta vehículos de la exconcesionaria de las rutas 12 y 14

Los parques nacionales de Entre Ríos se preparan para un nuevo Global Big Day

Los parques nacionales de Entre Ríos se preparan para un nuevo Global Big Day

Inalina, la artista de 95 años que convirtió a Entre Ríos en un escenario infinito

Inalina, la artista de 95 años que convirtió a Entre Ríos en un escenario infinito

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Dejanos tu comentario