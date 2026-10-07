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En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay, el fenómeno climatológico ocasionó importantes inconvenientes. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

7 de octubre 2026 · 22:54hs
Uno de los techos que se voló en Concepción del Uruguay por las fuertes ráfagas de viento.

Uno de los techos que se voló en Concepción del Uruguay por las fuertes ráfagas de viento.

Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay tuvieron una intensa noche de trabajo este miércoles debido a las consecuencias de la tormenta que afectó a distintos sectores de la ciudad. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.

Las intervenciones comenzaron alrededor de las 19.55, cuando una dotación acudió a calles 21 del Oeste y Pablo Scéliga por un incendio en una vivienda. Al llegar, los bomberos constataron que se trataba de un principio de incendio en una camioneta ubicada dentro de un garaje, que ya había sido sofocado por su propietario.

Mientras comenzaba a intensificarse la lluvia, se multiplicaron los pedidos de auxilio. En el barrio San Felipe, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda y un automóvil. Los bomberos verificaron el estado de la propiedad y comprobaron que sus habitantes se encontraban bien.

También se registraron voladuras de techos en Alfonsina Storni 1145, en el barrio Quinta San Roque, detrás del barrio 134 Viviendas, y en la zona de Teniente Ibáñez y Supremo Entrerriano. Otro de los operativos se desarrolló en Ruiz Moreno 118, donde árboles y cables cayeron sobre una vivienda. En ese lugar, los bomberos debieron auxiliar a una mujer que no podía salir de su propiedad.

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De acuerdo con la información brindada hasta el momento, no se registraron personas heridos, aunque sí daños materiales en distintos puntos de Concepción del Uruguay. Las unidades de Bomberos Voluntarios continuaban trabajando en la vía pública, atendiendo las emergencias provocadas por el temporal.

Daños en el CEF N°3

El fuerte viento voló las colchonetas del CEF Nº3 de Concepción del Uruguay. Las colchonetas fueron arrastradas por las fuertes ráfagas y terminaron en inmediaciones de Combatiente de Malvinas, Pablo Lorentz y Teniente Ibáñez.

El intenso temporal que afectó a "La Histórica" provocó inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Durante la noche, las fuertes ráfagas de viento hicieron que las colchonetas del CEF N.º 3 fueran desplazadas desde el lugar donde se encontraban y terminaran en la zona de Combatiente de Malvinas, Pablo Lorentz y Teniente Ibáñez.

Concepción del Uruguay Bomberos Voluntarios Tormenta
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