Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Singapur de este fin de semana. “El circuito es implacable y muy divertido de conducir”, dijo.

Franco Colapinto buscará meterse dentro de la zona de puntos este fin de semana en Yas Marina.

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Singapur. Después de la competencia del fin de semana pasado en el circuito de Sepang, el argentino tendrá un nuevo desafío en un trazado urbano en donde las características del circuito y las condiciones climáticas no le dejarán margen de error.

En la previa al comienzo de las actividades, Colapinto explicó las exigencias físicas que le representa competir en la recta final de la temporada, especialmente después de las condiciones que experimentó en Sepang. “Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos un corto viaje hasta Singapur para afrontar uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y este fin de semana no será diferente, aunque con el factor añadido de que se trata de un circuito urbano”, dijo.

Marina Bay es un escenario que combina curvas técnicas, cercanía de los muros y unas temperaturas que rondan los 30° con sensación térmica que asciende. “El circuito es implacable y muy divertido de conducir. La combinación de curvas técnicas, una superficie con baches y muros muy cerca, además de correr bajo las luces, hace que sea uno de mis favoritos del año”, aseguró.

“Las condiciones realmente premian el compromiso y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana con formato Sprint”, agregó Colapinto.

Con dos sesiones de clasificación, las oportunidades para sumar puntos y encontrar un buen rendimiento del coche son los objetivos principales de Alpine. “Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y colocarnos en una posición que nos permita sumar puntos”, concluyó el argentino.

Los horarios que tendrá Singapur

El Gran Premio de Singapur es la decimoséptima carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 09 al 11 de octubre. Estos son los horarios:

Viernes 09 de octubre

Práctica Libre 1: 05:30 hs (horario Argentina)

Clasificación Sprint: 09:30 hs (horario Argentina)

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06:00 hs (horario Argentina)

Clasificación: 10:00 hs (horario Argentina)

Domingo 11 de octubre

Carrera: 09:00 hs (horario Argentina)