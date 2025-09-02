Uno Entre Rios | Ovación | Aprevide

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

La Aprevide aplicó derecho de admisión a 41 barras del Rojo y los hinchas de la U no podrán asistir a partidos en provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

2 de septiembre 2025 · 19:13hs
La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó las sancciones tras los gravísimos incidentes en Avellaneda: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras de Independiente y los hinchas de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en Provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

Mientras, se desarrolla la audiencia en Asunción y se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre el partido.

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

En el comunicado, Aprevide resalta que, en la previa del partido, un grupo de violentos de la parcialidad chilena prendió fuego una butaca. Además, que destrozaron los sanitarios y, con lo que obtenían de allí, después arrojaron "elementos contundentes" a los hinchas de Independiente que estaban en la Pavoni baja.

Luego, visualizaron que "varios simpatizantes de la facción local" se se movilizaron desde las tribunas "Santoro y Pavoni baja" y que, posteriormente, por "zonas internas del estadio" y tras "romper la reja" lograron llegar al sector donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile.

La decisión de la Aprevide

La Agencia dispuso el derecho de admisión para 41 barras de Independiente, protagonistas del ataque salvaje a hinchas chilenos. "Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirman.

Además, los hinchas de la Universidad de Chile no podrán ir a ningún tipo de espectáculo deportivo -partidos oficiales o amistosos- en provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.

Por otra parte, luego de la suspensión del partido con Platense (que iba a disputarse el domingo 24 de agosto en Avellaneda), ahora las autoridades definen qué pasará con el duelo entre el Rojo y Banfield, programado para el sábado 13 de septiembre en el Libertadores de América. La dirigencia de Independiente es optimista en que el equipo de Julio Vaccari podrá jugar con su público frente al Taladro por el Torneo Clausura.

Aprevide Independiente Universidad de Chile Copa Sudamericana
