Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

El estudio en Gualeguaychú comenzará el domingo 21 y las zonas determinadas son el exfrigorífico, Parque Industrial, Barrio Don Pedro y el centro de la ciudad.

11 de septiembre 2025 · 12:36hs
La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Salud Alimentaria, implementa este mes el primer plan integral de monitoreo de la calidad del aire, convirtiéndose en la primera ciudad entrerriana en llevar adelante una política pública de estas características.

Este programa constituye un precedente histórico en la gestión ambiental local, ya que permitirá contar con datos concretos y permanentes sobre la calidad del aire.

Control de calidad de aire en Gualeguaychú
El objetivo del estudio en Gualeguaychú

A partir de esta información, se podrán diseñar estrategias preventivas y correctivas que fortalezcan la protección de la salud pública y la sostenibilidad del ambiente.

El gobierno Municipal pondrá en marcha, el domingo 21, el sistema de monitoreo que vigilará de cerca la calidad del aire, instalando seis equipos de sensores en lugares predeterminados, como las zonas de exfrigorífico, Parque Industrial, Barrio Don Pedro y centro de la ciudad. Esos puntos serán muestra del plan integral de monitoreo que contempla además, otras dos fases: análisis e impulso de políticas públicas e iniciativas privadas para el cambio.

El Laboratorio de Estudios Atmosféricos del Instituto de Química del Noroeste Argentino (Inquinoa, Conicet-UNT de Tucumán) estará a cargo de la campaña de monitoreo ambiental que se realizará durante seis meses. El plan permitiría establecer una línea de base de condiciones atmosféricas y contaminantes relevantes, detectar eventos críticos de exposición y orientar políticas de mitigación.

El monitoreo planificado incluye sensores en tiempo real para compuestos gaseosos y material particulado, así como métodos complementarios de captación de muestras para su análisis en laboratorio.

Además, estas mediciones de aire estarán acompañadas por un sondeo de parámetros meteorológicos, para el cual se colocará una estación meteorológica automática, equipo de origen alemán, de alta precisión, diseñado para aplicaciones ambientales, agrícolas y urbanas.

Esta estrategia contribuirá a generar información local confiable, clave para la protección de la salud pública, el ordenamiento territorial y la mejora continua de la gestión ambiental municipal.

La palabra oficial

“Aspiramos a que los sensores queden. Es una tarea pendiente que tenía Gualeguaychú”, resaltó Ivana Zecca, responsable del área de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú. Se evaluará “la presencia de material particulado y gases contaminantes”.

“El estudio que tuvo por objetivo determinar la calidad de aire, ya comenzó a principios de año y es el informe que compartimos de las condiciones de calidad atmosféricas de Gualeguaychú, pero se hizo primero a través de una modelación matemática, teniendo en cuenta las actividades que se dan en la ciudad y en el Parque Industrial”, agregó en diálogo con Radio Máxima.

“Este estudio va a durar un total de seis meses. También es importante que se va a colocar una estación meteorológica de alta precisión, dirección del viento, velocidad, presión atmosférica y precipitaciones, que son elementos básicos de las condiciones atmosféricas, que son determinantes para la dispersión del contaminante”, finalizó.

Gualeguaychú Parque Industrial aire
