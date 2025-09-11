Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Con solo 11 años destaca que la adrenalina y la velocidad es su modo de vida. Una simple curiosidad la llevó a explorar una disciplina donde la valentía y el vértigo son cruciales a la hora de conseguir un buen resultado. Farncesca Lyardet nació en la localidad de Jubileo dentro del departamento Villaguay, con siete años se subió a un karting de competición y descubrió su pasión por el automovilismo, que la llevó a consagrarse campeona el año pasado en la categoría Escuela del Karting Regional Concordiense. Este año subió un peldaño más y dentro de la 150 A es parte del torneo que se corre en La Morena Kart en la localidad de Caseros en el departamento Uruguay.

Casi por una circunstancia casual de la vida –como han empezado muchos pilotos– se topó con el deporte motor. “Mi papá cuando era más chico corría en moto. Después un día, a la noche estábamos en Facebook, nos había sobrado unos pesos y nos queríamos comprar algo para disfrutar en familia. En las redes te encontrás de todo, mi papá vio un karting y me preguntó si quería correr en karting. Yo no tenía ni la más mínima idea de qué era un karting. Me mostró un video y dije, 'Bueno, si no me gusta, lo vendemos'. Desde ese día empezamos a correr y nunca más lo dejé”, recordó.

De manera circunstancial, Francesca comenzó a girar en circuitos de tierra y cada tanto se anotaba en alguna carrera, como para ir conociendo de qué se trataba todo esto. “Probaba a ver si me terminaba de gustar el karting, porque no me iban a anotar en alguna carrera sabiendo que quizás no me gustaba. Desde un primer momento me encantaba, me gustaba la velocidad y después me anotaron a la Escuelita Light. Más tarde en el campeonato de San Ramón me anotaron en Escuela, donde empecé a correr en Escuela. El año pasado pudimos ganar el campeonato después de tantos años –en Escuela– y decidimos pasarnos a las 150 con cambios porque ya era grande y me aburría”, contó a Ovación.

Consultada qué le genera subirse a un karting, respondió: “Principalmente, eso te lo dirán todos los pilotos seguramente, es la velocidad. También la concentración que se lleva porque a veces te hacen señas para que pares y de tan concentrada que vas para hacer las cosas bien, no te das cuenta. Es como que vas en un mundo”.

Siempre se dice que los grandes pilotos muchas veces se destacan en carreras bajo condiciones de lluvias y Francesa también tuvo esa experiencia. “Corrí solamente dos veces, la primera vez fue en Concordia, tenía ocho años y era recontra resbaloso. La primera vez lo di mucho porque me había empapado entera y después la segunda vez fue este año, que se largó a llover de una manera, que parecía que estaba en un lago. Este año tenía como más conciencia, sabía qué hacer y me encantó. Eso sí, me morí de frío le dije a mi papá, pero disfruté un montón”, manifestó la piloto que junto a mamá Mirta y papá Diego son incondicionales en cada fecha cuando corre, además de tener el acompañamiento de toda la familia.

Francesca Lyardet tiene a sus ídolos

Francesca, que este año terminará la primaria en la escuela N° 8 El Amancay de Colonia Baylina, aseguró que además de correr, es fanáticas de las carreras y hasta tiene a sus pilotos preferidos. “Me encanta ver todo de la ACTC, el Turismo, Carretera, principalmente me gusta mucho la Fórmula 1. Mi piloto favorito es Max Verstappen, sino Mariano Werner, el Pato Di Palma que solamente lo pude ver corriendo por videos y anduve varias veces en su auto, es un loco manejando, es un capo el Pato”, contó la niña que tiene más de 24 mil seguidores en Instagram y es amante del folklore y del hockey.

Además, los sueños están para cumplirse y Francesca se propuso con sus apenas 11 años. “Me gustaría llegar a una categoría grande, el Turismo Carretera y si algún día se puede a la Fórmula 1”, apuntó la representante entrerriana que también dejó su opinión sobre Franco Colapinto. “En mi opinión iba mejor con Williams. Era como más su auto, pero igual, bastante bien. Todavía es chico y tiene que aprender muchísimas cosas, obviamente”, reflexionó quien la piloto de Jubileo, quien valoró el compañerismo que hay fuera de la pista, por lo que comparten momentos con los demás chicos durante el fin de semana cuando no están arriba del kart.

El próximo compromiso para la niña de Jubileo

Poco a poco Lyardet está ganando experiencia dentro de una nueva categoría como lo es la 150 A, donde corre con pilotos de otras edades y la próxima fecha será el domingo 27. “En el campeonato me siento bastante cómoda porque nos respetamos entre todos y para ser que no tengo un año de experiencia en 150 voy bastante bien, casi siempre salgo 8°, 5°. Le tenía mucho miedo al embrague y a la largada. Pensaba que nunca iba a poder correr y que era recontra difícil para largar y la verdad que fue recontra fácil”, expresó.

Por último, Francesca quien ya se prepara para su siguiente compromiso destacó a su equipo a quienes catalogó como pilares importantes en su carrera deportiva. "Estoy agradecida a Dinámica Industrial, que es mi sponsor principal que me ha estado ayudando un montón el año pasado y este, a Pablo Burdese que este año decidió hacerme los motores 150, es un viejo amigo nuestro, así que la verdad nos llevamos súper bien, nos ayuda mucho porque él también corría en 150. Y obviamente al Negrito Ramos que me hace el chasis y la verdad que mi karting vuela gracias a ellos", manifestó.

Francesca compartió cuál es su sueño de grande, pero también destacó que una de sus metas en el mediano plazo sería la de volver a ganar un campeonato en categorías formativas. "Todavía soy muy chica para darme la posibilidad de ganar un campeonato, pero si algún día se me da, feliz de la vida voy a estar”, terminó.