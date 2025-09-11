Uno Entre Rios | El País | día del maestro

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

El Día del Maestro encuentra a Argentina en una posición preocupante en el escenario educativo internacional ocupando el puesto 31 de 35 en dicho indicador

11 de septiembre 2025 · 15:08hs
Preocupa la situación de los docentes

Preocupa la situación de los docentes

El Día del Maestro encuentra a Argentina en una posición preocupante en el escenario educativo internacional, ocupando el puesto 31 de 35 en el Índice Global de Estatus Docente con un puntaje de apenas 23,6 sobre 100, muy por debajo del promedio mundial.

El 30,5% de los maestros de Primaria debe trabajar en dos o más escuelas, cifra muy superior al promedio latinoamericano del 11,4%. Además, el sector muestra una marcada feminización con 9 de cada 10 docentes de Primaria siendo mujeres, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación.

Día del maestro: Entre Ríos se encuentra entre las provincias con sueldos docentes más bajos de Argentina, según el Informe Indicativo del Salario Docente

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Los gremios docentes y no docentes convocaron al paro para el próximo viernes en todas las universidades del país. Harán una nueva Marcha Federal Educativa

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Aula Alumnos.jpg

Formación docente y desafíos estructurales

El operativo Aprender 2023 reveló que el 97% de los docentes realiza capacitaciones después de recibirse, con preferencia en áreas de Pedagogía, Lengua y Matemática. El 30% continúa con estudios superiores como diplomaturas y postítulos, demandando especialmente formación en alfabetización, educación inclusiva y tecnología.

Sin embargo, el estudio "Institutos de formación docente" advierte sobre problemas de planificación: en la última década los egresados aumentaron 54% mientras la matrícula sólo creció 1%, proyectándose una caída del 31% en los próximos años. Provincias como San Luis y Chaco incrementaron sostenidamente la creación de institutos, generando problemas de empleabilidad y presión sobre los salarios.

escuela alumnos estudiantes aulas.jpg

Avances y deudas del Acuerdo por la Educación

El Acuerdo por la Educación 2024, firmado con participación multisectorial, muestra avances en cobertura de nivel inicial (97,3% en sala de 5) y priorización de alfabetización temprana. No obstante, persisten desafíos importantes en secundaria y calidad de aprendizajes.

En primaria, el 54,9% de los estudiantes de tercer grado no alcanza las competencias de lectura esperadas, lejos del objetivo del 85% con dominio lector sólido para 2030. En secundaria, aunque la deserción bajó del 24% al 15% desde 2018, especialistas advierten que no basta con retener estudiantes sino que se deben garantizar aprendizajes significativos.

LEER MÁS: Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Clases.jpg
Unas 12 provincias, incluida Entre Ríos, iniciarán su receso invernal a partir del 8 de julio.

Unas 12 provincias, incluida Entre Ríos, iniciarán su receso invernal a partir del 8 de julio.

Condiciones laborales y camino a seguir

Investigadores señalan que la ausencia de metas nacionales claras, restricciones presupuestarias y dificultades para consolidar equipos impactan directamente en la calidad educativa. Romina de Luca, investigadora del CONICET, afirma: «Infraestructura, salarios y condiciones laborales repercuten en la gestión escolar y en la formación docente continua».

Los expertos coinciden en que los cambios educativos requieren continuidad y políticas sostenidas. Clara Zavalia de Intelexia explica: "La constancia es la base de una transformación real. Programas de alfabetización basados en evidencia científica en primeros grados pueden marcar diferencia con formación y acompañamiento docente adecuado".

día del maestro docente Argentina Primaria
Noticias relacionadas
Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país, a raíz del operativo de deportación de inmigrantes ilegales.Foto Ilustrativa 

El vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos llegó hoy a Ezeiza

el renaper habilito nuevas vias para verificar pasaportes defectuosos

El Renaper habilitó nuevas vías para verificar pasaportes defectuosos

Milei vetó la Ley que beneficiaba a los trabajadores del Hospital Garrahan y a todo el sector de salud pediátrica.

Milei también vetó la Ley de Emergencia en Pediatría

Un rosarino acertó los números de La Revancha del Quini 6 y ganó más de $1.034.000.000.

Quini 6: hay un nuevo millonario en Argentina

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

El empleo privado se redujo en julio

El empleo privado se redujo en julio

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Policiales
Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Ovación
Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

APB: el clásico quedó para Estudiantes

APB: el clásico quedó para Estudiantes

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Dejanos tu comentario