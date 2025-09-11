Rogelio Frigerio en la primera reunión convocada por Lisandro Catalán

Este jueves Rogelio Frigerio será recibido por el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán, en la primera ronda de charlas con los gobernadores afines

Este jueves por la tarde el gobernador Rogelio Frigerio se reunirá con el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán, en la primera ronda de charlas con los gobernadores afines.

Esta mañana el primero en acceder al ministro fue el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Luego será el turno del mandatario mendocino, Alfredo Cornejo y del de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Leandro Zdero visitó primero esta mañana el despacho del armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno, y luego descendió a la planta baja para reunirse con Catalán en un encuentro que duró poco más de media hora.

La administración libertaria evalúa alternativas para recomponer los vínculos resentidos tras los cierres de listas, pese a que reafirma las intenciones de vetar la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso.

Tras la oficialización de la llamada “mesa federal”, el Gobierno Nacional promete escuchar y atender los reclamos “personalizados” que presente cada provincia. Sin convocatoria multitudinaria, la idea es concretar reuniones mano a mano para analizar en detalle cada demanda.

Tanto Cornejo, Zdero y Frigerio son tres de los mandatarios provinciales que cerraron acuerdos electorales con La Libertad Avanza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Si bien no hay fecha acordada, no se descarta que Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis sean los próximos en intercambiar con Catalán que comienza a dar sus primeros pasos en la compleja tarea de recuperar el vínculo resentido luego de los cierres de listas.