Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, desde las 17, la Sala Mayo será escenario de dos jornadas con feria de jóvenes emprendedores, espectáculos en vivo, patio gastronómico y la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios. Se trata del Festival Arte Joven para celebrar la primavera .

En el marco de la Semana de las Juventudes, la Municipalidad de Paraná realizará el Festival Arte Joven, una propuesta que reunirá a la comunidad en un espacio de encuentro y celebración por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

La programación incluirá una feria de emprendimientos jóvenes locales, música en vivo, gastronomía y diversas actividades culturales. Además, durante el festival se llevará a cabo la premiación de los Juegos Deportivos de la Ciudad Universitarios, que se desarrollarán del 15 al 20 de septiembre en clubes y espacios deportivos de la ciudad.

En la iniciativa organizada por la Municipalidad, intervienen la Dirección General de Juventudes, las Subsecretarías de Cultura, de Deportes y de Producción. Su objetivo es promover la creatividad, el talento joven y el desarrollo de emprendimientos locales, además de fortalecer la integración de la comunidad estudiantil.

El espíritu del festival se vincula con el proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que fomenta acciones conjuntas con universidades e instituciones educativas para reforzar la identidad académica de la ciudad, integrar a estudiantes a la vida local y proyectar a Paraná como polo educativo regional.

Agenda de la Semana de las Juventudes

(15 al 21 de septiembre)

Martes 16 – Cierre del programa anual de capacitaciones en el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI): finalización de talleres para adultos sobre vínculos sanos, respeto y consentimiento, organizados por la Dirección General de Juventudes y la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia.

Miércoles 17 – Emprender con Valores: actividad junto al Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, con participación de estudiantes secundarios en el desafío “Emprender con Valores 2025”.

Sábado 20 – Festival Arte Joven – Día 1.

Domingo 21 – Festival Arte Joven – Día 2.