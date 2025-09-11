Uno Entre Rios | Policiales | familia

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.

11 de septiembre 2025 · 08:44hs
Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.
Daño en flagrancia y amenaza cn machete

Daño en flagrancia y amenaza cn machete

Un violento enfrentamiento entre vecinos dejó como saldo varios detenidos y un importante secuestro de armas y elementos utilizados para las agresiones. El hecho ocurrió en el Barrio Laguna, en La Paz, alrededor de las 22.30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre una disputa entre familias.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, el incidente comenzó cuando una mujer de 42 años denunció que una familia vecina se presentó en su domicilio y comenzó a agredirla lanzando piedras y botellas, lo que provocó daños en una ventana de vidrio. La situación se agravó cuando los agresores la amenazaron con un arma de fuego.

sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murio una familia de concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

El incendio en el molino se inició en una máquina secadora cargada con semillas de coriandro. Acudieron bomberos voluntarios de San Salvador

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

El personal de seguridad que acudió al lugar fue también atacado con piedras lanzadas desde la vivienda vecina. Ante la gravedad del hecho, se solicitó la intervención de la fiscalía en turno, que dispuso el allanamiento del hogar de los sospechosos y la detención de todos los ocupantes.

Detenidos La Paz armas tumberas

Detenidos y secuestro de armas

Los detenidos fueron: tres hombres adultos, de 40, 18 y 18 años; dos mujeres adultas, de 31 y 23 años; y cinco menores de edad, de entre 14 y 15 años, quienes fueron entregados a sus progenitores.

LEER MÁS: Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Además, se logró el secuestro de varios elementos utilizados en el ataque, entre ellos: un rifle de aire comprimido; tres armas de fabricación casera (tumberas); cinco gomeras, una de ellas acompañada de un bolso con varias piedras; dos caños de gas, un rebenque, un machete y tres palos de madera.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia para su análisis y determinar su vinculación con el hecho.

La Paz detenidos machete

Daño en Flagrancia

Desde la Departamental también informaron por otro hecho ocurrido alrededor de las 5 de este jueves. El Comando Radioeléctrico fue comisionado por un aviso telefónico dando aviso que dos hombres estaban intentando ingresar a un domicilio. En el lugar el dueño de la vivienda, de 38 años, manifestó que había escuchado ruidos y vio a dos sujetos forzando la reja. Al intentar dialogar con los hombres señalados uno de ellos se acerca a los uniformados con un machete. Tras reducirlo se informa a la Fiscalía en turno, quien dispuso la detención de ambos y el secuestro del arma blanca. Los hombres de 31 y 40 años fueron trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, dónde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

familia amenazas detenciones mujer agresiones
Noticias relacionadas
asesinaron a un hombre en basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma.

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

La Justicia dictó prisión preventiva en la Unidad Penal 1 a pedido de la Fiscalía, que investiga el crimen de Exequiel Godoy, ocurrido en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Ver comentarios

Lo último

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Ultimo Momento
Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Los Vermichelis, delivery de cuentos llegan a la Sala Saltimbanquis

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

Policiales
La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Ovación
Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

APB: el clásico quedó para Estudiantes

APB: el clásico quedó para Estudiantes

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

La provincia
Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Dejanos tu comentario