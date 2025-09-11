La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.

Una violenta disputa entre vecinos en Barrio Laguna terminó con la detención de 10 personas y el secuestro de armas, gomeras, piedras y otros elementos de agresión.

Un violento enfrentamiento entre vecinos dejó como saldo varios detenidos y un importante secuestro de armas y elementos utilizados para las agresiones. El hecho ocurrió en el Barrio Laguna, en La Paz, alrededor de las 22.30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre una disputa entre familias.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, el incidente comenzó cuando una mujer de 42 años denunció que una familia vecina se presentó en su domicilio y comenzó a agredirla lanzando piedras y botellas, lo que provocó daños en una ventana de vidrio. La situación se agravó cuando los agresores la amenazaron con un arma de fuego.

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

El personal de seguridad que acudió al lugar fue también atacado con piedras lanzadas desde la vivienda vecina. Ante la gravedad del hecho, se solicitó la intervención de la fiscalía en turno, que dispuso el allanamiento del hogar de los sospechosos y la detención de todos los ocupantes.

Detenidos La Paz armas tumberas

Detenidos y secuestro de armas

Los detenidos fueron: tres hombres adultos, de 40, 18 y 18 años; dos mujeres adultas, de 31 y 23 años; y cinco menores de edad, de entre 14 y 15 años, quienes fueron entregados a sus progenitores.

Además, se logró el secuestro de varios elementos utilizados en el ataque, entre ellos: un rifle de aire comprimido; tres armas de fabricación casera (tumberas); cinco gomeras, una de ellas acompañada de un bolso con varias piedras; dos caños de gas, un rebenque, un machete y tres palos de madera.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia para su análisis y determinar su vinculación con el hecho.

La Paz detenidos machete

Daño en Flagrancia

Desde la Departamental también informaron por otro hecho ocurrido alrededor de las 5 de este jueves. El Comando Radioeléctrico fue comisionado por un aviso telefónico dando aviso que dos hombres estaban intentando ingresar a un domicilio. En el lugar el dueño de la vivienda, de 38 años, manifestó que había escuchado ruidos y vio a dos sujetos forzando la reja. Al intentar dialogar con los hombres señalados uno de ellos se acerca a los uniformados con un machete. Tras reducirlo se informa a la Fiscalía en turno, quien dispuso la detención de ambos y el secuestro del arma blanca. Los hombres de 31 y 40 años fueron trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, dónde quedaron alojados a disposición de la Justicia.