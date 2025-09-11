Uno Entre Rios | Ovación | FIFA

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Según el anuncio de FIFA, los encuentros de la Copa del Mundo se disputarán en horario vespertino y nocturno de Argentina.

11 de septiembre 2025 · 11:31hs
Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

La FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos durante la Copa del Mundo 2026 que se disputará Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Selección argentina, defensor de la corona, irá en busca de su cuarta estrella.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que la actividad continuará con otro a las 16, uno a las 19 y el último a las 22, hora de Argentina.

la seleccion argentina resignara el liderazgo en el ranking fifa

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Merentiel marcó el primero para Boca contra Benfica.

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 y los otros eran a las 10, 13 y 16.

Justamente ese horario de las 7 le trae muy malos recuerdos a los argentinos, ya que la única vez que la Selección jugó en ese turno fue en su debut ante Arabia Saudita, en el que cayó 2 a 1 en la que fue una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

¿Cuándo se jugará el Mundial?

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará en solo 9 meses, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.

La gran final de este Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, comenzará a las 16, mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Las selecciones que inscribieron su nombre en la próxima Copa del Mundo

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Estados Unidos

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Nueva Zelanda

Paraguay

Túnez

Uruguay

Uzbekistán

FIFA Mundial selecciones
