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Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Prefectura Concordia detuvo una maniobra ilícita en el río Uruguay. Decomisaron mercadería valuada en más de 6,4 millones de pesos.

20 de junio 2026 · 09:37hs
Prefectura frustró un nuevo intento de contrabando que tenía como destino a la ciudad de Salto.

Prefectura frustró un nuevo intento de contrabando que tenía como destino a la ciudad de Salto.

Un nuevo hecho de intento de contrabando fue interceptado por Prefectura Naval Argentina en Concordia. Personal de la fuerza de seguridad impidió la maniobra que se estable estableciendo en el río Uruguay y se secuestró mercadería por un valor superior a los 6.4 millones de pesos.

Procedimiento de Prefectura Naval Argentina.&nbsp;

Procedimiento de Prefectura Naval Argentina.

Según se detalló, el operativo fue desarrollado por efectivos de la Prefectura Concordia y de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, quienes realizaban tareas de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay.

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Durante el procedimiento, el personal observó a dos individuos estibando bultos sobre una embarcación a remo varada en la costa. Al advertir la presencia policial y desobedeciendo la voz de alto impartida por los efectivos, los sospechosos emprendieron la fuga aprovechando la densa vegetación del lugar, abandonando parte de la carga e incluso arrojando varios bultos al agua.

Tras asegurar el sector, los prefectos constataron la existencia de trece bultos en el interior de la embarcación y localizaron, a pocos metros, un tráiler presuntamente utilizado para el transporte del bote. De acuerdo con los indicios reunidos, la mercadería se encontraba preparada para ser trasladada de manera ilegal hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

El secuestro de la mercadería

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro y traslado de los elementos a la Dependencia para su apertura, verificación y contabilización en presencia de testigos.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados: 212 botellas de bebidas alcohólicas de industria nacional, 241 frascos de jarabe medicinal natural de origen paraguayo, un bote de chapa de aproximadamente 6,5 metros de eslora y un tráiler para transporte de embarcaciones.

Oficialmente, se especificó que la causa quedó bajo la intervención del Juzgado Federal de Concordia, mientras "continúan las tareas investigativas orientadas a identificar a los responsables de la maniobra y determinar la posible existencia de otros involucrados en la organización del traslado ilegal de la mercadería".

Río Uruguay Contrabando mercadería
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