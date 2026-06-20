Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

La Gripe A ya golpea a Entre Ríos y desde salud de la Nación confirmaron que en la provincia ya circulan nuevas variantes del virus.

Confirman la circulación de las nuevas variantes de Gripe A en Entre Ríos.

El último informe de salud de la Nación confirmó que en la provincia ya circulan las nuevas variantes de la Gripe A , que este año se adelantó y provocó un fuerte aumento de contagios en el país. Las autoridades advierten que este virus es el principal causante tanto de las consultas en guardias como de las internaciones más graves.

Según los datos oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N°812, correspondientes a la semana epidemiológica 22 de 2026, la zona del Cono Sur —liderada por Argentina— experimenta una “tendencia ascendente y acelerada de inicio de temporada invernal austral”. En este escenario, la provincia de Entre Ríos ya reporta sus primeros casos confirmados y clasificados bajo vigilancia genómica.

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A nivel país, el informe advierte que los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) “presentan un ascenso desde la SE 9, que superan los niveles esperados desde la SE11 a la SE20”, traccionados de forma casi exclusiva por el virus de la Influenza A(H3N2).

La positividad en los centros de monitoreo ambulatorio escaló de forma abrupta, alcanzando un “45,6% de las muestras positivas en la SE22”.

Qué pasa en Entre Ríos

Dentro de la vigilancia de alta complejidad realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), Entre Ríos aparece con registros específicos que confirman la circulación local de las variantes genómicas mapeadas a nivel federal.

De acuerdo con el documento, en lo que va del periodo bianual analizado, en el territorio provincial se detectaron de manera formal “dos casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1/K” durante el año 2025 y otros “dos casos” idénticos en lo que va de 2026, acumulando un total de cuatro secuenciaciones completas para esta variante específica.

Por otra parte, al observar el consolidado total de muestras procesadas por el LNR para la provincia entre la semana 1 y la 20 de este año, Entre Ríos totaliza siete casos estudiados de Influenza.

En tanto que, el desglose técnico de estas muestras confirma el siguiente comportamiento epidemiológico en la provincia: dos casos correspondientes a Influenza A(H3N2) Subclado J.2.4.1/K. Dos casos de Influenza A(H3N2) sin subtipificación genómica profunda. Tres casos correspondientes a Influenza B (linaje sin especificar).

Este patrón se alinea con la realidad de la zona Centro y del resto de las jurisdicciones, donde se verifica “el mismo patrón en cuanto a distribución de tipos y subtipos: Influenza A (entre 91% y 97% de los casos según región)”.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a la población de riesgo a completar la vacunación antigripal ante el incremento de la circulación de influenza. La provincia ya superó el 60% de cobertura en los grupos priorizados y cuenta con dosis disponibles en los 400 vacunatorios distribuidos en todo el territorio.

Más detalles

El brote no solo impacta en las consultas de guardias externas, sino también en las salas de internación general y de terapia. A través de la Red Argentina de Unidades Centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (UC-IRAG), se notificaron en Argentina “2.672 internaciones con diagnóstico de IRAG” en las primeras 22 semanas del año. Las autoridades sanitarias detallaron que este comportamiento creciente se dio “en coincidencia temporal con una mayor detección de influenza A sin subtipificar y A(H3N2)”.

A diferencia de otros años donde el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) o el SARS-CoV-2 (Covid-19) alteraron los sistemas de salud, el panorama actual muestra una clara hegemonía de la gripe. Con respecto al Covid-19, el BEN aclara que “las detecciones de este virus se mantienen en niveles bajos, con 1 caso positivo en la última semana analizada”.

Finalmente, el análisis genómico nacional arrojó que los menores de 10 años concentran el 47% de los casos totales de influenza derivados, seguidos por los jóvenes de entre 10 y 19 años. Sin embargo, cuando se evalúan los cuadros graves (IRAG) que requieren hospitalización, el panorama cambia drásticamente: “se registra la mayor positividad para influenza en mayores de 60 años”, consolidando a la población de adultos mayores como la principal afectada por las complicaciones de la Influenza A.