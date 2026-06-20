Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Este sábado se disputará la 11ª y última fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, y la novena de la Zona Ascenso.

La Salle Jobson y Banco Provincial buscarán el pasaje a la final del Torneo Dos Orillas de Damas. Náutico El Quillá ya tiene asegurado su lugar.

Este sábado se cerrará la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas , el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Lo destacado en la Zona Campeonato será el partido que definirá al segundo finalista.

Con el campeón vigente y actual líder, Náutico El Quillá (25 puntos), con el pasaje al partido definitorio asegurado, las miradas se centrarán en el duelo que sostendrán La Salle Jobson (tercero con 20) recibiendo Banco Provincial (segundo con 22). El equipo Colegial necesita sí o sí la victoria para meterse en la final, mientras que a las Kresteras le alcanzará con el empate para continuar en la lucha por el título.

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Además, con Universitario ya descendido, resta definir al último equipo que perderá la categoría y los dos que jugarán la reválida contra los equipos del ascenso.

Todos los partidos de la Zona Campeonato fueron programados para las 17.

Talleres Rojo vs. Universitario

Santa Fe RC Azul vs Rowing Azul

La Salle Jobson vs Banco Provincial

Estudiantes Negro vs Alma Juniors (en el Plumazo)

Paracao vs CRAI Azul

Estudiantes Blanco vs El Quillá Azul (en el Plumín)

Posiciones: El Quillá 25, Banco Provincial 22, La Salle Jobson 20, Talleres 19, Estudiantes 18, CRAI 16, Paraná Rowing 13, Santa Fe RC 12, Alma Juniors 9, Paracao 8, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

Por la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas

Este sábado también se jugará la novena y última fecha de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas.

Zona Ascenso B1

14.30, Unión Agrarios Cerrito vs. Colón de Santa Fe

15, La Paz HC vs. Tilcara

16.30, Unión vs. Talleres Blanco (en Universitario)

17, Argentino de San Carlos vs. Santa Fe RC Blanco

Posiciones: Argentino 19 puntos; Tilcara y Capibá 16; Santa Fe RC 12; Colón 9; Talleres Blanco 7; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

Zona Ascenso B2

15, Atlético Franck vs. El Quillá Amarillo

17, Estudiantes Amarillo vs. CRAR (en Tilcara)

17, Diamantino vs. CRAI Blanco (en Rowing)

Posiciones: El Quillá Amarillo 18 puntos; Colón de San Justo 14; CRAR 12; CRAI Blanco 10; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5; Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.