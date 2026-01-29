En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Bomberos Voluntarios tuvieron seis intervenciones en apenas 10 horas en Concordia. Destacan que la causal muchas veces es la mano del hombre.

Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

En los últimos días se intensificaron los incendios en Concordia, que generó preocupación debido a las altas temperaturas que se registran con el déficit de lluvias. Además, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las condiciones no variarían en los próximos días, por lo que hay incertidumbre para los próximos días ya que el año pasado se pasó por una situación similar y se puso en riesgo al sistema.

De hecho, en la jornada del miércoles Bomberos Voluntarios tuvieron seis intervenciones en apenas 10 horas. Como en muchas de las ocasiones destacan que la mano del hombre es la principal causante de los focos ígneos.

Este miércoles a las 10 se dio la primera intervención en calle República Argentina y Alvear por un incendio de basura y plásticos, donde debieron trabajar un total de tres bomberos. Más tardes, a las 15.18 se trabajó en calle Pedro Urzula, en la zona del autódromo por el incendio de pastizales y rebrote de pino en aproximadamente 2 hectáreas y donde debieron trabajar ocho bomberos.

La continuidad de los incendios en Concordia

A las 18 se trabajó en Avenida Independencia y Laprida, por incendio de pastizales, cañaveral en apoyo a la Brigada Municipal, afectando a cuatro bomberos. En el mismo horario, a las 18.04 se trabajó en un incendio de basura y pasto, en JJ Valle y Gobernador Cresto, donde trabajó en el lugar Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios sobre una superficie de 60 por 40 metros.

Posteriormente, a las 19.38 se trabajó en ruta 4 y 14, por un incendio de pastizales, en el lugar trabajaron cuatro bomberos. Y por último, a las 19.55 se trabajó en un incendios de pastizales y cañaveral, en la Avenida Monseñor Rösch, en zona del barrio Golf, con un total de nueve bomberos y con el apoyo de la Brigada Municipal, lo que afectó 400 metros de cañaveral y pajonales.

De hecho, este jueves continúan las intervenciones de los Bomberos Voluntarios en distintos lugares de la ciudad debido al incendio de espacios verdes.