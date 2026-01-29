Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Bomberos Voluntarios tuvieron seis intervenciones en apenas 10 horas en Concordia. Destacan que la causal muchas veces es la mano del hombre.

29 de enero 2026 · 17:38hs
Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

En los últimos días se intensificaron los incendios en Concordia, que generó preocupación debido a las altas temperaturas que se registran con el déficit de lluvias. Además, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las condiciones no variarían en los próximos días, por lo que hay incertidumbre para los próximos días ya que el año pasado se pasó por una situación similar y se puso en riesgo al sistema.

incendio pastizales
Se repiten incendios en Concordia.

Se repiten incendios en Concordia.

De hecho, en la jornada del miércoles Bomberos Voluntarios tuvieron seis intervenciones en apenas 10 horas. Como en muchas de las ocasiones destacan que la mano del hombre es la principal causante de los focos ígneos.

La prueba llegará a su 16° edición el próximo domingo 8 de marzo en Concordia.

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia.

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Este miércoles a las 10 se dio la primera intervención en calle República Argentina y Alvear por un incendio de basura y plásticos, donde debieron trabajar un total de tres bomberos. Más tardes, a las 15.18 se trabajó en calle Pedro Urzula, en la zona del autódromo por el incendio de pastizales y rebrote de pino en aproximadamente 2 hectáreas y donde debieron trabajar ocho bomberos.

La continuidad de los incendios en Concordia

A las 18 se trabajó en Avenida Independencia y Laprida, por incendio de pastizales, cañaveral en apoyo a la Brigada Municipal, afectando a cuatro bomberos. En el mismo horario, a las 18.04 se trabajó en un incendio de basura y pasto, en JJ Valle y Gobernador Cresto, donde trabajó en el lugar Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios sobre una superficie de 60 por 40 metros.

Posteriormente, a las 19.38 se trabajó en ruta 4 y 14, por un incendio de pastizales, en el lugar trabajaron cuatro bomberos. Y por último, a las 19.55 se trabajó en un incendios de pastizales y cañaveral, en la Avenida Monseñor Rösch, en zona del barrio Golf, con un total de nueve bomberos y con el apoyo de la Brigada Municipal, lo que afectó 400 metros de cañaveral y pajonales.

De hecho, este jueves continúan las intervenciones de los Bomberos Voluntarios en distintos lugares de la ciudad debido al incendio de espacios verdes.

Concordia Bomberos Voluntarios Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Gran marco de nadadores desafió las aguas del río Uruguay durante el pasado sábado.

Concordia y Estancia Grande unidas por las brazadas

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo.

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Una ciudadana relató un incidente ocurrido en las tribunas durante la primera noche del Carnaval de Concordia y reclamó mayor seguridad.

Un espectador cayó desde las tribunas y generó alarma en el Carnaval de Concordia

Proyección. Alyson Guerra ya había participado de una primera prueba, donde dejó una buena impresión.  

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Ver comentarios

Lo último

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Ultimo Momento
Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Policiales
Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Ovación
Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Dejanos tu comentario