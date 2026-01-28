Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

El encuentro se disputó en el predio 4 de junio, en la vecina capital provincial. Patronato sigue sin ganar en su preparación a la Primera Nacional.

28 de enero 2026 · 11:02hs
Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Prensa Colón de Santa Fe

Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Patronato disputó este miércoles su tercer encuentro amistoso de pretemporada con vistas al inicio del campeonato de la Primera Nacional 2026. En esta ocasión el Rojinegro igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en un ensayo disputado a puertas cerradas en el predio 4 de junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.

El juego duró 70 minutos dividido en dos periodos de 35'. En la ocasión el entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, Rubén Forestello, envío a escena a la misma alineación que empató con marcador cerrado ante Atlético Rafaela el pasado sábado en suelo santafesino. En consecuencia, el Santo alistó a Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandon Cortés y Hernán Rivero.

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

nahuel genez: encontre un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

El Sabalero, por su parte, contó con la presencia de tres futbolistas con pasado en Patronato: Matías Budiño en el arco, Julián Marcioni en el mediocampo y Alan Bonansea en la delantero.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán alistaron a Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea. En la segunda mitad ingresaron Matías Godoy y Facundo Castro por Ibarra y Bonansea, respectivamente.

El Rojinegro disputó tres encuentros de pretemporada. En los tres ensayos empató. En primer instancia igualó 1 a 1 ante Atlético Rafaela, en un juego disputado en el estadio Grella. Luego no se sacó diferencias en su visita a La Crema al finalizar 0 a 0.

Victoria de los suplentes de Patronato

En segundo turno, los suplentes de Patronato se impusieron por 1 a 0 sobre las alternativas de Colón. La única conquista de este partido fue obra de Luciano Strey, quien ingresó en la segunda mitad.

Los dirigidos por Rubén Forestello presentaron a Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni y Bartolomé Velazquez; Augusto Picco, Marcos Enrique y Valentín Villarreal; Benjamí Bravo y Joaquín Barolin.

El elenco santafesino, por su parte, presentó a Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Lucas Picech, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Federico Lertora, Matías Godoy; Lucas Cano y Facundo Castro.

