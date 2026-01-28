Patronato disputó este miércoles su tercer encuentro amistoso de pretemporada con vistas al inicio del campeonato de la Primera Nacional 2026. En esta ocasión el Rojinegro igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en un ensayo disputado a puertas cerradas en el predio 4 de junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.
Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada
El encuentro se disputó en el predio 4 de junio, en la vecina capital provincial. Patronato sigue sin ganar en su preparación a la Primera Nacional.
El juego duró 70 minutos dividido en dos periodos de 35'. En la ocasión el entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, Rubén Forestello, envío a escena a la misma alineación que empató con marcador cerrado ante Atlético Rafaela el pasado sábado en suelo santafesino. En consecuencia, el Santo alistó a Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandon Cortés y Hernán Rivero.
El Sabalero, por su parte, contó con la presencia de tres futbolistas con pasado en Patronato: Matías Budiño en el arco, Julián Marcioni en el mediocampo y Alan Bonansea en la delantero.
Los dirigidos por Ezequiel Medrán alistaron a Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea. En la segunda mitad ingresaron Matías Godoy y Facundo Castro por Ibarra y Bonansea, respectivamente.
El Rojinegro disputó tres encuentros de pretemporada. En los tres ensayos empató. En primer instancia igualó 1 a 1 ante Atlético Rafaela, en un juego disputado en el estadio Grella. Luego no se sacó diferencias en su visita a La Crema al finalizar 0 a 0.
Victoria de los suplentes de Patronato
En segundo turno, los suplentes de Patronato se impusieron por 1 a 0 sobre las alternativas de Colón. La única conquista de este partido fue obra de Luciano Strey, quien ingresó en la segunda mitad.
Los dirigidos por Rubén Forestello presentaron a Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni y Bartolomé Velazquez; Augusto Picco, Marcos Enrique y Valentín Villarreal; Benjamí Bravo y Joaquín Barolin.
El elenco santafesino, por su parte, presentó a Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Lucas Picech, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Federico Lertora, Matías Godoy; Lucas Cano y Facundo Castro.