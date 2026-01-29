Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Las acciones son coordinadas desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo del Gobierno nacional. Viajarán este sábado hacia Chubut.

29 de enero 2026 · 17:25hs
Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Las acciones son coordinadas desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo del Gobierno nacional. En ese marco, la provincia trasladará este sábado a la localidad chubutense de Cholila a los brigadistas Sebastián Roth, Ángel Melchiori, Gabriel Frank y Gustavo Gerfo.

Van dotados de un vehículo todoterreno, provistos de equipos de comunicación, mochilas de combate y equipos de zapa.

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía.

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

entre rios: marcada reduccion de matricula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

En ese sentido, el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, explicó: "El coordinador de medios de la AFE, Carlos Pérez Lindo, solicitó que nuestros brigadistas estén a disposición para hacernos presentes en el lugar. Al informarse de la situación, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo confirmaron, previo análisis de la situación provincial, la posibilidad de enviar refuerzos".

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

bomberos chubut 1
Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

"Los brigadistas entrerrianos entrarán a reemplazar grupos que ya han cumplido su ciclo de labor y pasan al de descanso. A los cuatro brigadistas se sumará personal de otras provincias, para desarrollar juntos un período de trabajo en el territorio de 10 días. Asimismo, el trabajo manual cuenta con apoyo aéreo de aviones y helicópteros que ya se encuentran en la zona, la cual linda con el Parque Nacional Los Alerces", añadió el funcionario.

LEER MÁS: Se incendió una vivienda en Paraná

En el caso de estos bosques en particular, existe presencia de especies arbóreas resinosas, entre ellas pinos, lo cual genera mayor inflamabilidad y alta intensidad ígnea. Existe una alta carga de materia combustible, por lo tanto son incendios difíciles de apagar y de larga duración; pudiendo reiniciarse fuegos aparentemente extintos debido a focos escondidos en troncos o raíces. Entre los efectos que producen estos incendios, están las pérdidas tanto de biodiversidad floristica y faunística, como pérdidas materiales, la liberación de dióxido de carbono al aire; como también el impacto paisajístico y turístico enorme que representa.

Entre Ríos Chubut gobierno nacional fuego
Noticias relacionadas
Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024.

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos

En un control vial en Colón, secuestraron 5.000 atados de cigarrillos paraguayos sin documentación a un hombre que los transportaba desde Paraguay.

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Ultimo Momento
Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Policiales
Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Ovación
Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Dejanos tu comentario