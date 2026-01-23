Alan Sosa, contento con la primera prueba de Patronato

Las estadísticas indican que Patronato igualó 1 a 1 ante Atlético Rafaela en los dos amistosos que disputó el miércoles por la mañana en el estadio Grella. Los resultados de los juegos de pretemporada son anecdóticos. En esta etapa los equipos buscan desarrollar en escena los conceptos que transmite el entrenador en el día a día, pero dejando de lado las elevadas cargas físicas.

El rendimiento dejó conforme a los protagonistas. Así lo dejó expresado Alan Sosa. El arquero del Rojinegro no ocultó la satisfacción por el nivel exhibido en el primer juego en el 2026 con vistas al inicio del campeonato de la Primera Nacional.

“Es clave volver a jugar ya que hace mucho nos jugamos un partido contra otro rival. Y nos generamos buenas sensaciones. Yo me fui contento a casa”, resaltó el oriundo de la localidad santafesina de Reconquista, en diálogo con Ovación.

El análisis de Alan Sosa

Luego, el uno enumeró aspectos positivos del funcionamiento del equipo. “Se vio una solidez defensiva que es lo que queremos buscar. Se vio gente de buen pie, no solo en el primer equipo, sino en el segundo, en definitiva esto es un plantel. Ninguno de los dos equipos se perfila para arrancar el torneo. El técnico va a tomar la mejor decisión y va a indicar las piezas que él crea. Tenemos un buen plantel con recambio, que eso es importante”, valoró.

La primera evaluación fue ante un equipo que competirá en el mismo nivel y al que enfrentará en la fase regular. De esta manera, el cruce ante la Crema rafaelina fue una buena evaluación que determinó el presente del equipo cuando restan 22 días para el primer juego oficial de la temporada.

“Sin dudas que fue una buena medida. Ahora la semana que viene enfrentaremos a Colón, que va a ser un rival directo en la fecha 8 y un juego clave, un equipo que se armó muy bien. Ahí también veremos para qué estamos”, señaló.

Valentin Pereyra Patronato Atlético Rafaela amistoso pretemporada Valentín Pereyra anotó el gol de Patronato en el amistoso ante Atlético Rafaela Prensa Patronato

Las acciones de balón detenido tienen un valor agregado en varios juegos. Administrar esta herramienta es fundamental para lucir el traje de protagonista. Alan Sosa indicó que Patronato cuenta con intérpretes para explotar este argumento.

“Tenemos gente de buen pie que es clave. En esta categoría, una pelota parada, un tiro libre, te puede abrir y cerrar el partido. Además este año se hizo muy bien el trabajo de scouting, porque trajeron jugadores que le han ido bien en sus otros equipos, y es difícil después de una temporada, sacar de esa clase de jugadores. Estoy contento y con muchas ganas ya de que llegue el 15 para iniciar el campeonato”, relató.

El ADN del equipo de Rubén Forestello

En cuanto a la propuesta de juego que exhibirá el elenco de barrio Villa Sarmiento en esta temporada, en relación a la campaña desarrollada en 2025, mencionó: “Va a ser un equipo más dinámico. La línea de cinco defensores nos permitirá defender con mucha gente, pero también nos llevará a atacar con mucha presencia y salir de contragolpe. Pero yo creo que las alturas del campo de juego en las que vamos a defendernos será importante. No nos vamos a defender tan atrás como sucedió el año pasado, sino que vamos a defender más adelante. Y tendremos mucha dinámica por los costados”, analizó.

Esta característica de juego obliga al arquero a tener un mayor grado de concentración.

“Me pasó en el amistoso que tuve que salir a cortar un par de pelotas atrás. Me gusta también estar concentrado y no esperar a esa pelota clave para tratar de sacarla. Me gusta ser partícipe del juego también. En definitiva eso te mantiene concentrado y te hace estar al 100 por ciento”, subrayó.

Por otro lado, Sosa destacó el compromiso de sus pares con la causa. “Se está armando algo muy lindo puertas para adentro”, aseveró. “Se ve un vestuario con lindas vibras, muy junto, y eso es clave para todo el año, porque los grupos te sostienen los procesos y estamos subidos a lo que el Yagui (en relación al entrenador Rubén Forestello) nos pide, y eso es clave. Cuando todos estamos unificado, vamos todos para un mismo lado. Puede salir bien, puede salir mal, pero vamos todos para un mismo lado. Y eso será importante para Patronato en este año”, afirmó.

Ansioso por ver a Patronato en escena por los porotos

La postergación del inicio del campeonato brinda a los cuerpo técnico una semana más de trabajo. A los dirigentes le ofrece mayor tiempo para cerrar los planteles. A su vez eleva la ansiedad. Especialmente para los futbolistas que llevan más de tres meses sin disputar un encuentro por los puntos.

“Yo quería arrancar mañana. Nuestro último partido oficial fue a fines de octubre. Me muero por jugar. Estoy esperando la vuelta al Grella también. Ahora tenemos una semana más para afinar, para mejorar, para aprender y ver si llega alguien más. Si llega, bienvenido sea, y si no, estoy muy contento con el plantel”, cerró.