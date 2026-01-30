Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Por la Zona A de la Liga Nacional, los equipos paranaenses se enfrentarán este viernes y el domingo, en el cuarto weekend de competencia.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

30 de enero 2026 · 07:07hs
David Carricaburu y Mariano Rivero palpitaron el derby paranaense en la Liga Nacional.

Víctor Ludi/UNO

David Carricaburu y Mariano Rivero palpitaron el derby paranaense en la Liga Nacional.

El clásico paranaense en la Liga Nacional de Vóley Masculina (LNVM) “Copa Lüsqtoff” será el evento deportivo en la capital entrerriana que se llevará todas las miradas este fin de semana. En el cuarto weekend de la competencia organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), Echagüe y Rowing se enfrentarán dos veces por la Zona A.

El primer partido se disputará esta noche, a partir de las 21. En el estadio Luis Butta, el Negro será el anfitrión en un duelo que contará con Leiva como primer árbitro y Casari como segundo, mientras que el supervisor será Luppi.

Mientras que el segundo juego se llevará a cabo el domingo, desde las 19, en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc, donde el Remero hará de local. En esta oportunidad, Casari será el primer árbitro, Leiva el segundo y estará como supervisor Maccione.

Hay una gran expectativa en el mundillo del vóley paranaense, como así también en el ambiente del deporte en general. Además, con el antecedente en la edición 2025 de la LNVM –cuya fase inicial se disputó en Paraná–, se especula de que los duelos se desarrollarán ante un imponente marco de público.

¿Como llegan Echagüe y Rowing?

Ambos equipos llegan a estas fechas con realidades diferentes. Echagüe no gana desde el debut ante UVT de San Juan y lleva cinco derrotas consecutiva, por lo que se ubica en la penúltima posición del grupo y, hoy en día, debería jugar los playoffs por la permanencia en la divisional.

Por esta razón, el conjunto comandado por Ignacio Corona buscará la recuperación que le permita ganar en confianza de cara a lo que se le viene por delante.

Por su parte, Rowing ha ganado todos sus partidos en Paraná, por lo que se ubica cuarto en la Zona A y, en estos momentos, estaría ingresando a los playoffs por el ascenso a la Liga Argentina.

El elenco dirigido por Jesús Nadalín tratará de mantenerse dentro de los primeros cuatro, apuntando a meterse en la clasificación.

La previa al clásico

David Carricaburu y Mariano Rivero palpitaron el derby paranaense en la Liga Nacional.

David Carricaburu y Mariano Rivero palpitaron el derby paranaense en la Liga Nacional.

Antes de los partidos de este fin de semana, David Carricaburu, quien llegó al AEC como refuerzo para este campeonato, y Mariano Rivero, el capitán del PRC, visitaron la Redacción de UNO y compartieron la previa al clásico.

“Es un partido que en los últimos años se ha ganado la consideración de clásico, ya que venimos jugando finales. Con Echagüe, que es un equipo muy duro, se ha generado mucha rivalidad. Si bien nuestro gran rival a nivel local es Estudiantes, en una competencia nacional podríamos catalogar a este partido como un clásico”, comentó Rivero.

“Pase lo que pase este viernes –acotó–, sobre todo si toca perder, hay que dar vuelta la página rápido, sabiendo que el domingo será otra historia y puede ser un partido completamente distinto al de dos días atrás”.

Luego, el punta/receptor del elenco Albiceleste, aseguró que su equipo “está bastante bien, porque venimos ganando todos los partidos que jugamos de local, más allá del bache que tuvimos cuando jugamos como visitantes. Estamos dentro de los cuatro que estarían entrando a la zona de clasificación por el ascenso y considero que será un fin de semana decisivo para ambos equipos, para ver cómo quedaremos posicionados de cara a la recta final de la competencia”.

El voleibolista de 33 años también dejó en claro que tratarán de aferrarse a ese lugar dentro de los cuatro mejores del grupo: “Es una zona que está muy peleada, con poca diferencia de puntos entre los equipos de arriba, y eso te puede llevar a especular sobre qué pasaría si perdés un partido importante. Esa presión te puede jugar en contra, pero debemos saber manejarlo”.

Por su parte, Carricaburu coincidió con su colega sobre la relevancia que tendrán estos enfrentamientos.

“También opino que lo que suceda en estos partidos será muy importante para lo que se viene. En nuestro caso, venimos de una racha negativa, en la que después de ganar el primer partido sólo pudimos sacar un punto ante obras y otro contra Villa Dora. Pero creo que ese partido con Villa Dora pudo haber sido un punto de despegue para recuperar nuestra confianza. Nos esperábamos mucho de ellos porque los habíamos enfrentado en amistosos, e hicimos un gran partido en el que mostramos una importante mejoría. Considero que estos partidos contra Rowing serán muy peleados, diría un 50 y 50 de probabilidades. Ojalá las canchas estén explotadas y le dé un plus al espectáculo”, señaló el central del conjunto Azul y Negro.

“Al jugar dos veces con el mismo rival el mismo fin de semana –prosiguió con sus conceptos–, después del primer partido no tenés mucho tiempo ni para festejar o para lamentarte, sino que ya tenés que pensar en cómo afrontar el siguiente enfrentamiento, potenciando y corrigiendo las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal”.

Además, el jugador de 21 años reconoció que la racha adversa ha afectado en la confianza del equipo: “Los seis jugadores que llegamos como refuerzos tuvimos una charla muy profunda para analizar qué nos estaba pasando, en qué fallábamos ya sea de manera conjunta o individualmente. Los entrenadores nos dijeron que esto es largo, que todavía puede suceder cualquier cosa y eso hizo que levantáramos un poco el ánimo. Ojalá después de este fin de semana la historia sea otra para nosotros”.

Los otros juegos del weekend por la Liga Nacional

Los otros partidos del viernes, por la Zona A serán Libertad de San Jerónimo Norte-Villa Dora de Santa Fe, Lafinur de San Luis-La Calera de Córdoba y UVT de San Juan-Obras de San Juan. Por la Zona B jugarán Ferro Carril Oeste-Estudiantes de La Plata, Infernales de Salta-Ateneo Mariano Moreno de Catamarca, Sonder Rosario-Normal 3 de Rosario y Citta de Villa Constitución-Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El domingo se repetirán los enfrentamientos, invirtiéndose las localías.

