Diputados se encamina a una maratónica sesión con discapacidad y endeudamiento familiar

A diferencia del jueves pasado, hay más certezas que dudas para la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación prevista para este miércoles a partir del mediodía. Si bien dos de los tres temas previstos para la fallida reunión del 15 de octubre forman parte del temario de esta jornada, en esta oportunidad ya no figura el DNU 70/23, a la sazón el factor discordante de esa tarde.

Siete son los temas que hay para debatir en la sesión especial pedida por Gabriel Bornoroni y otros diputados, lo que cuantitativamente ya de por sí genera la sensación de que esta será una jornada extensa de 20 horas; pero también lo es por el tipo de proyectos que están previstos para debatir en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados de este período ordinario.

Discapacidad y endeudamiento familiar

Los temas emplazados en su momento por la oposición son esos dos que quedaron pendientes el jueves pasado. Para este miércoles, el oficialismo los ubicó estratégicamente al final del extenso temario, en este orden: la modificación de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, y la ley sobre Endeudamiento Familiar a continuación. Esos dos temas que tienen sendos dictámenes discordantes entre oficialismo y oposición, fueron puestos a consideración para esta semana, de modo tal que si la oposición quiere tratarlos, se ocupe de mantener el quórum hasta el final de la jornada, que se presume será ya bien entrada la madrugada de este jueves.

Más allá de esas especulaciones, el oficialismo intentará imponer sendos dictámenes de mayoría. En el caso del tema discapacidad, el dictamen confeccionado por La Libertad Avanza ratifica la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con actividad laboral que no supere los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Esta iniciativa institucionaliza en un marco normativo la obligación del otorgamiento de una pensión inembargable a toda persona mayor de 70 años que no esté dentro de un régimen previsional que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Del mismo modo, queda establecido su valor al equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio.

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

Pero la oposición no pierde las ilusiones de dar la sorpresa imponiendo su propio dictamen, que habla de una prórroga de la declaración de Emergencia en Discapacidad. El texto estira por un año más los beneficios contemplados en la Ley 27.793: el valor de la Pensión no Contributiva por Discapacidad seguirá siendo del 70% del haber mínimo previsional con la obligatoriedad por parte del Estado nacional de ajustar por Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensualmente.

En el caso del proyecto sobre endeudamiento familiar, el dictamen de mayoría aborda la problemática del endeudamiento familiar desde una perspectiva centrada en la transparencia, la educación financiera y la protección de los usuarios, evitando intervenir sobre contratos ya existentes o generar restricciones a la oferta de crédito.

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, unifica decenas de proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos y establece un marco común para las operaciones de crédito de consumo.

El resto del temario

Según consignó el sitio Parlamentario, probablemente ambos temas sean abordados ya durante la madrugada de este martes. En cambio Inviolabilidad de la Propiedad Privada será el primero de los temas a debatir este miércoles. Primero en el orden presentado por el oficialismo para debatir, este proyecto consiguió un dictamen exprés la semana pasada y contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto originalmente la derogación total de la Ley de Tierras (26.737), que prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También, se prevé "restituir la plena vigencia" de dicha norma.

En caso de ser aprobado, el proyecto volverá al Senado, donde tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto. Otros capítulos que ya habían quedado afuera allí tenían que ver con la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de Barrios Populares.

En segundo lugar figura el tratamiento del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, una iniciativa surgida luego del escándalo del “fentanilo mortal”, que dejó un saldo de más de un centenar de muertos. Este proyecto impulsado originalmente por Silvana Giudici, pero que llega con fuerte consenso de todos los sectores establece que la trazabilidad de los medicamentos se estructurará sobre distintos niveles de identificación física y logística que integran la cadena de producción, almacenamiento, distribución y utilización como el lote y el empaque por fraccionamiento o unidad física susceptible de recibir una identificación unívoca, persistente, verificable y respecto de la cual pueda reconstruirse su vinculación con el producto, el lote de origen, su recorrido y su destino.

A continuación se debatirá un tema propuesto por los bloques dialoguistas, el Pro más específicamente. Se trata de modificaciones al Código Penal introduciendo la figura del “vandalismo rural”. Un proyecto de Martín Ardohain, que tuvo dictamen el 6 de octubre pasado, pero en este caso hay también un dictamen alternativo, encabezado por el diputado de UP Ramiro Gutiérrez, que insiste en que el otro dictamen baja las penas. Por último, se pondrá a consideración la transferencia de inmuebles a la provincia del Chaco.