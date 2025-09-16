Uno Entre Rios | El País | salud

Ministros de Salud de todo el país volvieron a reunirse en un nuevo Cofesa

Los nuevos lineamientos para sostener el estatus de país libre de sarampión fue uno de los ejes del encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en CABA

16 de septiembre 2025 · 15:42hs
El ministro Blanzaco representó a Entre Ríos en el encuentro realizado en CABA

Los nuevos lineamientos para sostener el estatus de país libre de sarampión fueron algunos de los ejes priorizados en el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) desarrollado este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Encabezado por el titular de la cartera nacional, Mario Lugones, en la actividad estuvo el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco.

Reunión clave

La jornada, que reunió a los responsables y representantes de las carteras sanitarias de todas las jurisdicciones, se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Promoción de la salud

En la oportunidad, el ministro Daniel Blanzaco señaló: "Fue un encuentro muy productivo, donde desde Nación se compartió con las jurisdicciones una nueva herramienta para abordar la temporada de dengue 2025-2026, que permite anticipar escenarios y desarrollar estrategias de respuesta oportuna en función de la evolución de los casos".

El titular de la cartera entrerriana también hizo hincapié en otro de los ejes centrales de la jornada, como lo fue la propuesta de trabajo coordinado para sostener la eliminación del sarampión, rubéola y el síndrome de rubéola congénita en el país.

"Estamos en un escenario donde, a nivel mundial, un tema recurrente en la agenda sanitaria es encontrar nuevos caminos para sostener e incluso mejorar las coberturas de las enfermedades prevenibles por vacunación. En este sentido, se planteó una modalidad de trabajo con mesas focalizadas con cada jurisdicción, para generar un nuevo marco de cooperación y rectoría para desarrollar una estrategia federal y transversal", concluyó.

Temas abordados en este Cofesa

Además, durante la jornada se presentó una nueva herramienta de anticipación de escenarios para la temporada de dengue 2025-2026. En este marco, se desarrollaron las presentaciones sobre "Sala de Situación: Dengue" y "Estrategia de Vacunación contra el Sarampión y Registro"; pero, además, la agenda del día contempló las disertaciones sobre "Estrategia para la adquisición de tratamientos contra la Atrofia Muscular Espinal" y "Actualización del Buscador de Profesionales de la Salud".

Por otra parte, se puso en valor la renegociación para la adquisición de tratamientos contra la Atrofia Muscular Espinal (AME).

En tanto, las autoridades abordaron la "Articulación Ministerio de Salud-ANSES: Asignación por Embarazo para protección social" y "Registros en Cáncer".

