Las prepagas confirmaron nuevos aumentos para octubre

En líneas generales, los incrementos de las prepagas van del 1,1% al 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, y otras variables

19 de septiembre 2025 · 14:41hs
El promedio de aumento para el próximo mes es del 1

El promedio de aumento para el próximo mes es del 1,90%

Las prepagas confirmaron este viernes nuevas subas en sus planes para el mes de octubre. que impacta de forma directa sobre más de seis millones de personas afiliadas. Los ajustes llegan en medio de un año marcado por la implementación de reformas regulatorias que modificaron el esquema para fijar precios, abrir la competencia e incrementar la transparencia, factores que inciden en la dinámica de una industria sumamente sensible para la economía de los hogares argentinos.

Aunque la mayoría de las subas van en línea con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en agosto pasado, cuando llegó al 1,90%, en algunos casos se encuentran por encima de este nivel. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,10% y el 2,40%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, y otras variables que evalúan las prepagas.

Medicina prepaga 1 (1).jpg

Los aumentos de las prepagas

De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.

  • Swiss Medical: 1,90%.
  • Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%.
  • OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia).
  • Medifé: 1,90%.
  • Galeno: entre 1,90% y 2,40% (según el plan).
  • Medicus: 1,92%.
  • Avalian: 1,90%.
  • Luis Pasteur: 1,90%.
  • Omint: entre 1,90% y 2,30% (según el plan).
  • Hospital Alemán: 1,90%.
  • Avalian 1,90%
  • OSPE 1,90%

Fuentes oficiales celebraron que los aumentos mensuales no superan ni se alejan del último índice de precios al consumidor reportado por el Indec y analizaron que este comportamiento ya representa una constante del año, con subas que en la mayoría de los casos se ubican por debajo o igual a la inflación general.

No obstante, para muchas familias sigue siendo muy costoso afrontar el pago de la cuota mensual, en un contexto de estancamiento económico y salarios deprimidos.

prepagas 1.jpg
Las prepagas preparan nuevos aumentos

Las prepagas preparan nuevos aumentos

Impulso a la libre competencia

Tras las reformas que impulsó el Gobierno Nacional a comienzos del año, el mercado de medicina privada se sometió a un nuevo esquema para la fijación de valores. El objetivo de la regulación se orientó a aumentar la competencia entre empresas, desarmar posibles acuerdos de cartelización y traducir los ajustes en una oferta más amplia para los usuarios.

“El sector acompaña el camino descendente de la inflación. Esto se dio a partir de las reformas que hizo el Gobierno Nacional para impulsar la libre competencia entre las empresas, terminar con las cartelizaciones y los abusos e incrementar la oferta para la gente”, dijeron en el Gobierno. Y agregaron que “ahora los afiliados pueden ver los valores de las cuotas en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud, analizar qué cobertura le viene mejor y elegir en libertad”.

En este marco, impulsó la publicación regular de los valores de todos los planes y coberturas en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este canal digital permite a cualquier afiliado consultar la tarifa real de cada plan en tiempo real y analizar la mejor alternativa, sin depender de información restringida o intermediarios. Así, cada beneficiario puede cambiarse de empresa en un entorno más competitivo y elegir la opción que se adapte a su perfil.

prepagas.jpg

Consulta online

En un año de transformaciones para el mercado de salud -y a partir de la Resolución 645/2025 publicada en mayo pasado- las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP).

En la plataforma oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud los usuarios no sólo acceden a los valores de cada cuota, sino también a detalles sobre la cartilla de prestadores, el alcance geográfico y las particularidades de cada cobertura disponible. La reforma impulsada desde el Estado incluyó la posibilidad de migrar entre distintos planes y la eliminación de obstáculos para la movilidad de los afiliados.

Tendencia

Los datos reflejan que desde principios de 2025 los ajustes mensuales de la medicina privada siguieron una curva descendente, en línea con la política de reducción de la inflación. Esta situación difiere de los ciclos anteriores, en los que los incrementos podían superar holgadamente la inflación reportada por el Indec. El mes pasado, los aumentos oscilaron entre el 1,6% y el 1,9 por ciento.

prepagas Aumentos octubre salud
