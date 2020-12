Un saludo al cielo por ellos

Se viene el cierre de año traumático, pero que deja varias enseñanzas. En lo personal entiendo que el vencimiento de un calendario no implica que las cosas vayan a mejorar automáticamente, y no es que sea militante del pesimismo. Somos el reflejo de nuestras acciones cotidianas, cuando fortalecemos los lazos familiares, queriendo un poco más nuestro trabajo -para los que tenemos suerte de conservarlo- y reforzando el vínculo con la escuela pública a través de nuestros hijos. Es un pequeño aporte desde el anonimato para construir un país mejor, pero que se potenció aún más en personas que dejaron la vida por su vocación. La pandemia puso a prueba la capacidad y el compromiso de muchos trabajadores, pero la labor de los agentes de salud es admirable, estoico, en la Argentina y en el mundo. Se les quiso pagar con aplausos, y ellos respondieron que era más necesario contar con insumos médicos, protección personal, y claro, que se diera un reconocimiento salarial acorde al riesgo que estaban expuestos. No todos valoraron ese esfuerzo silencioso, en guardias y terapias colapsadas con pacientes con coronavirus, donde realmente se vivieron momentos de angustia. Cuando la pandemia apremiaba surgió el ataque inexplicable a los trabajadores de la sanidad, un perjuicio surgido de sectores reaccionarios y con clara vocación de sembrar el odio por deporte. Los medios de comunicación y esa ola de información falsa que circula en las redes sociales contribuyeron a que la “cacería” se transforme en violencia, desmedida e irracional. Enfermeros escrachados, médicos agredidos por querer salvar vidas, la forma más aberrante de la estigmatización. No se merecían tanto maltrato, semejante desprecio, señalados por su condición de garantes de la salud de la población.