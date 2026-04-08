San Lorenzo empató con Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana

San Lorenzo hizo su estreno en el certamen internacional en Asunción. Fue 1 a 1 ante el poco comocido equipo local.

San Lorenzo igualó 1 a 1 en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 frente al Recoleta FC de Paraguay por la primera fecha del Grupo D. Allan Wlk puso en ventaja al conjunto local, mientras que Rodrigo Auzmendi niveló para el Ciclón. El partido se jugó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, con arbitraje del chileno Cristián Garay y televisación de ESPN.

Ambos equipos mostraron intensidad desde el inicio. El local sorprendió con la apertura del marcador a los 13 minutos a través de Allan Wlk, quien definió tras un pase atrás y puso en ventaja al equipo paraguayo en su debut absoluto en una competencia internacional.

La reacción de San Lorenzo no se hizo esperar. Cuatro minutos después, Alexis Cuello asistió a Rodrigo Auzmendi, que apareció sin marca en el área y definió de primera para igualar el resultado. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscó imponer su experiencia y logró una mayor posesión de la pelota, aunque no consiguió traducir ese dominio en situaciones claras frente al arco rival.

Recoleta, pese a la inexperiencia en este tipo de torneos, se mostró ordenado y logró complicar a San Lorenzo en varias ocasiones, sobre todo a partir de jugadas de pelota parada y remates desde afuera del área. En defensa, el equipo argentino debió apoyarse en las intervenciones de Guzmán Corujo y Lautaro Montenegro para contener los avances del local.

El equipo conducido por Gustavo Álvarez debutó en el grupo que también comparte con Santos de Brasil y Deportivo Cuenca de Ecuador con la ilusión de competir en un torneo internacional y volver a codearse con la gloria. El Ciclón llegó al duelo con el ánimo en alza luego de la victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro gracias al gol de Manuel Insaurralde. Además, el Santo de Boedo, con el actual, hace cuatro partidos que no pierde y está expectante en el Torneo Apertura, cerca de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, el Recoleta FC llegó al partido con un último triunfo por la liga de Paraguay ante el Club Sportivo San Lorenzo por 4-2 con dobletes de Aldo González y Allan Wik. Los conducidos por Jorge González tienen en sus filas a cuatro futbolistas argentinos (Lucas Monzón, Nicolás Marotta, Marcelo Cañete y Andrés Marsengo) y actualmente se encuentran en el octavo puesto del Torneo Apertura, con 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 6 derrotas), a 17 unidades del líder Olimpia.

En otro de los partidos del Grupo D el Santos de Neymar cayó 1-0 en su visita al Deportivo Cuenca de Ecuador. En la siguiente fecha de la zona, San Lorenzo recibirá al Cuenca (jueves 16 de abril, a las 21.30) y el Peixe será local ante Recoleta FC (martes 14/4) a la misma hora.

Lo que viene para San Lorenzo

En cuanto al calendario próximo de ambos equipos, San Lorenzo jugará el domingo 12 de abril en Rosario frente a Newell’s por la fecha 14 del Torneo Apertura y Recoleta visitará el sábado 11/4 a Sportivo Luqueño por el campeonato paraguayo.