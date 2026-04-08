Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Sarmiento se impuso 1-0 ante el Lechero en Sarandí con gol de Pablo Magnín y avanzó a la siguiente ronda del torneo más federal.

Sarmiento de Junín venció por 1-0 de manera agónica a Tristán Suárez y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Boca. El equipo de Junín se impuso en el Estadio Julio Humberto Grondona gracias a un gol de Pablo Magnín a un minuto del final, cuando el partido parecía encaminado a definirse por penales.