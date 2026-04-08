Uno Entre Rios | Ovación | Sarmiento

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Sarmiento se impuso 1-0 ante el Lechero en Sarandí con gol de Pablo Magnín y avanzó a la siguiente ronda del torneo más federal.

8 de abril 2026 · 23:26hs
Sarmiento ganó en el cierre ante el equipo de la Primera Nacional.

Copa Argentina.

Sarmiento ganó en el cierre ante el equipo de la Primera Nacional.

Sarmiento de Junín venció por 1-0 de manera agónica a Tristán Suárez y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Boca. El equipo de Junín se impuso en el Estadio Julio Humberto Grondona gracias a un gol de Pablo Magnín a un minuto del final, cuando el partido parecía encaminado a definirse por penales.

Estudiantes jugó de visitante.

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

River igualó de visitante en su presentación en la Copa Sudamericana.

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

Sarmiento Tristán Suárez Copa Argentina
Noticias relacionadas
Riestra debutó ante Palestino. 

Deportivo Riestra igualó contra Palestino en su estreno internacional

San Lorenzo igualó en Paraguay.

San Lorenzo empató con Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana

Lanús perdió de visitante.

Lanús cayó ante Mirassol en Brasil en su debut en la Libertadores

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Ver comentarios

Lo último

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

Policiales
María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse

Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse

Intento de suicidio en Villaguay: jefe de Policía habló crisis sentimental

Intento de suicidio en Villaguay: jefe de Policía habló "crisis sentimental"

Ovación
River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

San Lorenzo empató con Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana

San Lorenzo empató con Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Sarmiento se lo ganó a Tristán Suárez en el último minuto

Lanús cayó ante Mirassol en Brasil en su debut en la Libertadores

Lanús cayó ante Mirassol en Brasil en su debut en la Libertadores

La provincia
El Intendente de Paysandú planteó relocalizar la planta de hidrógeno verde

El Intendente de Paysandú planteó relocalizar la planta de hidrógeno verde

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Psicoanálisis en el bar: conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

"Psicoanálisis en el bar": conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

Dejanos tu comentario